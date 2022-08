Cartagena cuenta con 30 nuevos talentos en transformación digital

Luego de seis meses de rigurosas clases, 30 jóvenes de diferentes universidades y sectores de Cartagena, se graduaron gracias al programa CAR (Centro de Alto Rendimiento) liderado por la empresa LSV-TECH donde se capacitaron en nuevas tecnologías de la industria 4.0, inteligencia artificial, RPA machine learning, lenguaje de programación PYTHON con framework DJANGO e inglés como segunda lengua.

Zuleydis Barrios Peña es una de las cinco mujeres que ingresó este año al equipo de 30, es ingeniera de 34 años y ve este ciclo vivido como una gran oportunidad que le permitió seguir crecimiento y reconectarse con sus pasiones. “Yo estudié ingeniera hace 10 años, no había tenido la oportunidad de ejercerla y por eso, valoro mucho este proceso porque además me reconecté con lo que realmente me apasiona y darme cuenta que aún estoy a tiempo de lograr todos mis sueños y vivir haciendo lo que me gusta”, aseguró la graduada.

Asimismo Erick Contreras Barrio, de 23 años y estudiante de séptimo semestre de ingeniería de sistemas ve su carrera como un antes y después del curso que recibió por 6 meses. “Ha sido maravilloso porque todos los procesos me han servido para potencializar mis conocimientos y soy otra persona después de esta experiencia”, resaltó el joven estudiante de la Universidad del Sinú de Cartagena.

Cuarta edición del CAR

El Centro de Alto Rendimiento- CAR es el sueño del ingeniero cartagenero William Vásquez, gerente general de la compañía LSV-TECH que empezó a desarrollarse en el 2007 y que hasta la fecha ha capacitado a 75 jóvenes. En este 2022 en la convocatoria se presentaron más de 700 jóvenes de universidades como la Universidad de Cartagena, Universidad Tecnológica de Bolívar, Tecnológico de Comfenalco, Tecnar, Universidad del Sinú y de diferentes sectores de Cartagena.

“Este año tuvimos una gran acogida y estamos muy complacidos por este proceso, este es un compromiso que tenemos con la ciudad y con la región de traer las oportunidades porque siempre he pensado que en el Caribe hay mucho talento y en cada una de nuestra ediciones del programa esto ha quedado comprobado. Esperamos seguir con el apoyo de las universidades y de nuestros aliados pero continuar capacitando a más personas que finalmente se convierten en trabajadores del sector”, apuntó William Vásquez.

De las convocatorias anteriores, dos talentos locales se encuentran trabajando para las compañías internacionales NOKIA a través de Zina Team y para algunas empresas de talla internacional como Mercado libre. Durante el proceso de convocatoria los aspirantes son sometidos a diferentes pruebas psicotécnicas, lógica, análisis matemático e inglés.