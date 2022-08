La ciberseguridad para Telcos e ISP, nuevas soluciones para sus usuarios

Las amenazas informáticas y ciberataques han aumentado en cantidad, complejidad y diversidad, situación que se acentúa con la mayor dependencia digital de la actualidad. De acuerdo con el último ESET Security Report, estudio realizado por ESET a más de 1800 profesionales en 17 países de Latinoamérica, el 48% de las empresas de América Latina sufrió algún tipo de incidente de seguridad. Por lo que la ciberseguridad se vuelve más relevante para usuarios, organizaciones de todos los sectores e incluso gobiernos.

En cuanto al sector Telco e ISP, todas las estrategias de ciberseguridad que puedan implementar contribuyen a proteger sus activos y los de sus clientes. En este contexto, ESET anunció recientemente el lanzamiento de la tecnología ESET NetProtect que brinda protección no solo a los líderes de la industria en el sector de telecomunicaciones e ISP, sino también a sus consumidores o usuarios finales.

“Esta nueva oferta incluye ESET NetProtect for Mobile y ESET NetProtect for Mobile Advanced, que ofrecen seguridad a través de redes móviles, y ESET NetProtect for Home Advanced, que protege las conexiones de red fijas. En otras palabras, estos productos protegen los dispositivos conectados a redes de telecomunicaciones e ISP (fijas o móviles) contra dominios Web maliciosos, dominios que alojan y distribuyen malware, phishing y contenido potencialmente no deseado (PUA por sus siglas en inglés)”, explica Alexander Ramírez Duque, CEO de ESET Colombia – Frontech.

Debido a la fácil integración en los servicios de red de Telco e ISP y los procesos de activación existentes, las soluciones a nivel de red no requieren ninguna instalación de software en los dispositivos de usuario final, que son compatibles con Android e iOS. Se proporcionan como una activación de servicio con un solo clic del proveedor de Internet y automáticamente brinda protección a cualquier dispositivo conectado.

“En este contexto, es necesario comprender que la ciberseguridad además de cimentarse en la tecnología también debe contar con otros pilares que van desde las regulaciones hasta aspectos operativos y de gestión. Por ello, es indispensable contar con los procesos, personal y la tecnología necesaria para hacer frente a las amenazas y ataques”, agrega Ramírez Duque, CEO de ESET Colombia.

En los últimos años ha cobrado relevancia la implementación de nuevos enfoques de seguridad, tales como los adaptativos y predictivos, que buscan anticiparse a las amenazas. Incluso nuevos paradigmas como el denominado Zero Trust (confianza cero), donde se desconfía de cualquier elemento tanto interno como externo para tener una completa visibilidad, aplicar políticas y automatizar tareas, lo que contribuye a enfrentar las amenazas de la actualidad.