Dos muertos deja aparatoso accidente de tránsito en las vías del Quindío

En accidente de tránsito que se presentó en la vía que comunica a la ciudad de Armenia con el Club Campestre al sur del Quindío en el sector de Cenexpo chocaron una motocicleta, un camión y un carro particular dejando como saldo dos personas muertas.

El siniestro vial se registró en la mañana del jueves 1 de septiembre y según información de la Policía de Tránsito y Transporte del Quindío, el camión estaba parqueado sobre la carretera, el motociclista golpea un costado del furgón, pierde el control y cae en la vía y son atropellados por una camioneta.

En el lugar de los hechos falleció el conductor de la motocicleta identificado como Jacobo Rendón Muñoz de Calarcá, mientras que en el hospital murió minutos después María Fátima Carvajal que se movilizaba como parrillera de la moto y no resistió debido a la gravedad de las heridas.

El director de la Policía de tránsito del Quindío mayor Mauricio Díaz explicó que hay tres hipótesis del accidente donde cada uno de los actores podría tener responsabilidad, el furgón por parquear un vehículo parcial o totalmente sobre el carril en una avenida, el motociclista porque no parecer no conducía con precaución y el vehículo particular por No mantener la distancia de seguridad, pero todo está en proceso de investigación.

El conductor de la camioneta identificado como Felipe López y el conductor del furgón Jairo Cardona resultaron ilesos en el siniestro vial.

La carretera entre Armenia, Club Campestre, La Tebaida en Quindío y la Paila en el Valle del Cauca se ha convertido en una vía de alta accidentalidad con personas lesionadas de gravedad y fallecidas en accidentes de tránsito donde en su mayoría están involucrados motociclistas.