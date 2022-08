Contralaría de Cúcuta pide al gobernador suspender al alcalde Jairo Yáñez

Mediante un documento de 13 páginas la contraloría municipal de Cúcuta le ha pedido al gobernador de Norte de Santander Silvano Serrano suspender provisional al alcalde de la ciudad Jairo Tomas Yáñez Rodríguez, mientras se adelantan investigaciones fiscales por parte de este organismo de control.

La contraloría en cabeza de Oscar Sandoval basa su petición en el principio de “verdad sabida y buena fe guardada” la cual está establecida en la constitución política de Colombia y faculta a las entidades para realizar estos procesos “mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos fiscales, penales o disciplinarios”.

Este principio pide ser aplicado por la contraloría debido al temor que podría tener este organismo que el funcionario investigado pudiese interferir en los avances de las indagaciones. “El contralor debe razones que le permitan temer que la permanencia de un funcionario implicado en el ejercicio de su cargo pueda afectar las investigaciones, dificultar la tarrea de fiscalización o comprometer todavía más el interés colectivo, los bienes del estado o la moralidad pública”.

También le puede interesar: Docentes del Catatumbo realizaron prueba para asignación de plazas

Las investigaciones para esta petición se han realizado con varias entidades, iniciando con 18 convenios administrativos con el Área Metropolitana de Cúcuta por un valor de mas de 77 mil millones de pesos, en donde según la auditoria financiera se establecieron 40 hallazgos con un presunto detrimento patrimonial de 262 millones de pesos por parte del municipio.

Le sigue el convenio administrativo con el consorcio de alumbrado publico en donde se hicieron hallazgos administrativos por un valor de mas de 2.800 millones de pesos. Además, otros convenios realizados con entidades en donde supuestamente también fueron hallados otros detrimentos.

Finaliza el documento especificando que la suspensión no puede superar el periodo del actual alcalde hasta el 31 de diciembre del año 2023 llegado al caso no se culminen las investigaciones, y que ante esta decisión el mandatario no goza de recurso alguno como tutela.