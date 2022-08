Mientras se prolonguen las lluvias no se podrá cerrar boquete en Caregato: Petro

Desde el corregimiento de Punta de Yánez en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió al pliego de peticiones que han hecho al Gobierno Nacional las personas que se encuentran damnificadas por cuenta de la ola invernal, principalmente las que residen en los municipios que integran la subregión de La Mojana.

El jefe de Estado reconoció que la esperanza de la población está puesta en el cierre del boquete que abrió el río Cauca en el punto conocido como Careto, sin embargo, advirtió que mientras la ola invernal continúe, será imposible el desarrollo de obras de mitigación que frenen la fuerza de dicho afluente.

Para dar tal respuesta, el dirigente de los colombianos se basó en las proyecciones que tiene el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, las cuales advierten que el fenómeno de La Niña se prolongaría hasta finales de este 2022.

Petro también aprovechó la oportunidad para elevar duros cuestionamientos a la administración de Iván Duque, al precisar que las soluciones definitivas a este tipo de afectaciones parten de la prevención en temporada de sequía.

“No es fácil gobernar así, lo mejor es prevenir, pero ya estamos ante los hechos. En La Mojana dijimos que no se puede arreglar Caregato en medio del invierno, la esperanza de la gente es que se pongan piedra y cemento para tapar el boquete del Río Cauca, porque así disminuirían lentamente las inundaciones, pero no pasará porque lo que viene es más agua”, señaló el primer mandatario.

Por lo pronto indicó que se adelanta la implementación de acciones inmediatas, que permitan solucionar otras problemáticas como la obtención de alimentos por parte de las comunidades afectadas, para ello, ya fue ordenada la depuración del censo de damnificados.

“La tarea inmediata en La Mojana es acabar el hambre ¿Hacía cuánto que no giraban recursos? Desde ayer (24 de agosto de 2022) se puso el dinero en el Banco Agrario, se hicieron los giros para hacer entregar familia a familia, con todos los problemas que hay en ese tipo de censos e incluso en ese tipo de giros, pero comenzaron. Se depurará el censo para establecer las fallas y meter a la gente que no han metido, empiezan los giros para que no haya hambre”, precisó.

Es de mencionar que solo en la subregión de La Mojana se calculan al menos 600 mil damnificados.