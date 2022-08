Barú sin control: cobraron $2.500.000 por dos pescados y cuatro cervezas

La zona insular de Cartagena se está volviendo el escenario donde los turistas, principalmente extranjeros, son víctimas de abusos en el cobro de productos y servicios.

Caracol Radio conoció el caso ocurrido en un sector de la isla Barú conocido como ‘Playa Tranquila’, hasta donde llegó una pareja de visitantes originarios del Ecuador. Tras consumir dos bandejas con mojarra y cuatro cervezas, la propietaria de un establecimiento cobró 600 dólares, suma equivalente a unos $2.500.000.

Luego de consultar con algunos turistas nacionales, de inmediato los ecuatorianos buscaron la manera para reclamar por la estafa, pero fueron blanco de agresiones e intimidación por parte de los nativos.

“Cuando la señora está haciendo el llamado y diciendo que le devuelvan la plata que eso no cuesta tanto al pasarlo a pesos colombianos, todos llegan en gavilla porque llegan los del masaje, los de la lancha, yo decido grabar pero un señor de nombre Daniel, me tira el celular y me da un golpe en el pecho y obviamente mi esposo reacciona y también sale agredido por el señor que después nos intimida diciendo que nos va a apuñalar”, expresó una testigo del abuso.

Luego de este hecho que deja con una cuestionada reputación a la ciudad, no se han conocido acciones contundentes por parte del gobierno distrital ni las autoridades competentes, para evitar este tipo de acciones que solo hacen es alejar a la gente.