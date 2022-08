Sepultan a bebé que murió por golpe de una vaca

El último adiós de Miguel Fierro Albarracín, el pequeño de 7 meses de gestación que falleció después de que una vaca le cayera encima a su mamá en una vereda del municipio de Matanza, fue en el cementerio central de Bucaramanga.

El cuerpo fue entregado a sus familiares 15 días después de los hechos indicó Didier Fierro, padre del bebé.

"No lo habían entregado por temas de necropsia, finalmente me ayudaron y pudimos velarlo en la San Pablo y luego llevarlo al cementerio central. Lo que me dijeron es que murió por el golpe", dijo Fierro.

Su mamá, Geidy Albarracín de 26 años de edad, no pudo asistir al sepelio, pues aún se encuentra en el Hospital Universitario de Santander a la espera de nuevas cirugías.

Ella recibe atención médica tras presentar fractura en una de sus piernas y afectaciones en órganos como el hígado, tras ser golpeada por una vaca que cayó desde una montaña cuando ella y esposo recogían café.