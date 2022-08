Unibares rechaza nuevo horario de rumba

La rumba en Bucaramanga y el área metropolitana ya no irá hasta las 4:00 a.m. sino hasta las 2:00 a.m. esta decisión anunciada en el consejo de seguridad molestó al gremio de bares y discotecas, pues considera que la medida no solucionará las riñas y los escándalos que han tomado fuerza en 'Cuadra Play' en Cabecera.

Lea aquí:

"Es una medida facilista, una medida que nos señala a dedo como si tuviéramos la culpa y la culpa es del estado porque de puertas para afuera nos cuida la Policía. No estamos de acuerdo porque eso no va a disminuir los sicariatos, los robos y las riñas"; dijo René Rincón, vicepresidente de Unibares Santander.

Además de rechazar la medida, el gremio denunció que no fueron tenidos en cuenta para tomar la decisión y que por tal razón iniciarán medidas de la mano de la Defensoría del Pueblo.

Además, advierten que 1.500 familias se verán afectadas económicamente por reducción del personal operativo.