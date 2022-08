Más de 100 personas protestaron por la falta de agua en Ciudad Bolívar

Hacia las 6 de la mañana de este martes 23 de agosto, 200 ciudadanos de barrios como Verbenal del Sur, Ciudadela Paraíso, Austria, Santa Marta, Entre nubes, Bella Flor y Bella Flor La Torre protestaron por la falta del servicio de agua en sus hogares, en casi cuatro meses. Argumentan que si bien las casas están ubicadas en zonas de invasión, si tienen el servicio de luz y de gas, pero no el fundamental del agua.

"Llevamos más de 4 meses así y ya no podemos más, no estamos pidiendo al acueducto algo regalado, queremos pagar y que nos den este servicio... hay varios colegios, comedores y restaurantes comunitarios que han tenido que cerrar por que no hay agua dejando desamparados a los más necesitados", dijeron.

Sobre esto, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá indicó a través de un comunicado que, en estas zonas, algunas ubicadas en área rural, "vienen presentando asentamientos de manera irregular, las cuales realizan conexiones no autorizados (ILEGALES), generando múltiples deficiencias técnicas, entre ellas, fugas de agua, lo que está generando una alta demanda de este recurso de manera indiscriminada y produciendo saturación en los suelos".

Y esto, según el Acueducto, hace que los barrios legalizados que limitan con los sectores informales, "donde se encuentran los usuarios de la empresa y que cancelan oportunamente el servicio, se vean afectados en el normal suministro de agua". Finalmente resaltaron que están trabajando conjuntamente con las autoridades locales e instituciones encargadas con el fin buscar soluciones que permita garantizar el suministro de agua a todos los ciudadanos.

Sin embargo, los ciudadanos rechazaron esta respuesta entre esos, el concejal Luis Carlos Leal, del partido Alianza Verde.

"Esto es un tema que lleva 13 años y no ha tenido la capacidad de articular una respuesta inmediata. lo que estamos esperando es una respuesta favorable que no haya más excusas ni comunicados desafortunados del Acueducto donde lo que hace es culpar a la población, estamos supuestamente en una administración que se hace llamar Bogotá cuidadora no podemos culpar a la población de las condiciones en las que se encuentran", aseguró.