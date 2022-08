Abogado denunció presunta discriminación en restaurante de Cartagena

El abogado Adolfo Vergara denunció un nuevo caso de presunta discriminación que involucra al restaurante Quebracho en la ciudad de Cartagena. A través de un video, el jurista aseguró que no lo dejaron entrar al establecimiento por usar chanclas.

Así mismo, Vergara manifestó que aunque su actitud siempre fue receptiva y de diálogo no encontró reciprocidad con las personas del establecimiento.

“Queda clarísimo que la educación no se compra y eso quedó demostrado en ese “exclusivo” lugar. Me mal trataron, me ofendieron y me negaron el servicio por simple segmentación. Apuesto lo que sea que si la misma situación se hubiese presentado con un turista, con un extranjero el resultado habría sido otro”.

Por su parte, el restaurante Quebracho aseguró por medio de un comunicado de prensa que siempre se permite el ingreso a un cliente sin importar la raza, sexo y religión, aplicándose un código de vestimenta tales, como usar calzado cerrado sin importar la modalidad, usar pantalón o jean, camisa o camiseta de cualquier tipo, falda o vestidos.

“El señor Adolfo Vergara alcanzó a ingresar al restaurante con una conducta hostil, usando palabras soeces y no adecuadas con el personal, altamente capacitado para un excelente servicio el cual fue ofensivo para nuestros empleados denigrando así el buen nombre del restaurante y de esta esta ciudad hermosa, alegre, y acogedora para nacionales y extranjeros”, dijo el restaurante.