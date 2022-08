Vicepresidenta Francia Márquez cantó en cierre del Petronio

La vicepresidenta Francia Márquez acompañó a los artistas y a la multitud dos noches seguidas en el Festival, entre las presentaciones de los concursantes, tomó el micrófono para animar a la multitud, contó que ella también participó del certamen en años anteriores, agradeció al Pacífico por hacerse presente, por cumplir la cita de cada año, a la administración distrital por la organización y a los “mayores y mayoras”.

“La fiesta del pueblo negro afrocolombiano raizal y palenquero, gracias a todas las familias de Petronio Álvarez, gracias a los maestros y las maestras de la música del pacífico, y a todos los artistas, tengo que contarles que yo también participé en festivales de música del Pacífico Petronio Álvarez, mi última participación como artista fue en el 2010”.

En #Cali, la vicepresidenta @FranciaMarquezM, estuvo presente en el cierre del Festival @PetronioCO y no solo cantó, también ratificó su compromiso en crear una ley para que se reconozca el trabajo de los maestros de la música tradicional del Pacífico.

Ratificó que la cultura es la forma de sacar al pacífico adelante.

“Petronio hay que seguirlo fortaleciendo, hemos dicho que fortalecer la cultura, el arte es lo que va a ayudar a sanar a nuestro país, ayudar a que Colombia sea una Colombia de paz”.

Y se comprometió en trabajar por una ley que reconozca el trabajo de los maestros y maestras de la música tradicional.

“A los cantores, a los maestros, maestras de la música tradicionales del Pacífico colombiano y de Colombia, muchos de estos maestros y maestras nos han hecho sonreír en el Petronio Álvarez, nos han hecho vivir momentos sabrosos, sin embargo, muchos de ellos terminan en unas condiciones de vida precarias sin una pensión, sin una vivienda digna, sin alimentación y entonces trabajar la ley que reconozca a los maestros y maestras de las musicas de colombia, de los músicos tradicionales de las cantoras tradicionales, será también parte de nuestro propósito”.

Por último, cantó, haciendo un llamado a la paz para Colombia, los niños y los jóvenes.

“¿Qué es lo que quiere Colombia? Colombia quiere la paz ¿Qué es lo que quiere Colombia? Colombia quiere la paz, ¿nuestros abuelos qué piden? Ellos piden es la paz, ¿los jóvenes qué buscamos?, estamos buscando paz. “¿Qué es lo que quiere Colombia? Colombia quiere la paz, ¿Qué es lo que quieren los niños?, los niños quieren la paz…” Aquí tienen a su vicepresidenta, la primera mujer negra, remató la mandataria después de cantar.

Cerró diciendo que se llevará la paz al Pacífico colombiano, “vamos a luchar por la paz en cada rincón de Colombia, no queremos más jóvenes asesinados, no queremos más niños asesinados, no queremos más mujeres asesinadas, no queremos más violencia, queremos vivir en paz”.

Finalmente, la vicepresidente Francia Márquez se divirtió como cualquier asistente al festival en compañía de su familia.