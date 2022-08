Por falta de apoyo, Búcaros no participará del próximo torneo

Búcaros será el único equipo de baloncesto del país que no participará del próximo campeonato nacional que se programó para el 10 de septiembre.

Las razones que llevaron a las directivas a anunciar su retiro de la competencia, son los múltiples inconvenientes que tiene el Coliseo Vicente Díaz de Bucaramanga en donde hay enormes goteras, la luz no es apta para las transmisiones de televisión y madera de la cancha está deteriorada.

Así mismo, la falta de apoyo económico de los sectores públicos y privados, pues según Carlos Parra, presidente del Club, nunca obtuvieron respuesta de la Alcaldía de Bucaramanga sobre los recursos que les prometieron asignar.

"Tuvimos una reinión con el secretario de gobierno, José David Cabanzo, le hicimos conocer las situaciones de dinero y de la cancha y se comprometió a que ese mismo miércoles iba a hablar con el Inderbu y el Alcalde para un apoyo económico y el préstamo del coliseo Bicentenario. Pero el doctor Cavanzo no contestó el celular el miércoles, ni el jueves, ni el viernes ni el sábado. Por eso decidimos no competir porque no hubo confrimación", dijo Parra.

Agregó que el semestre anterior el equipo costeó los gastos de su participación, los cuales son insostenibles y que a la fecha aún adeudan sueldos a los jugadores y pagos a proveedores en hotelería y transporte.

El equipo de la region será el único de 12 quintetos que no participará de la Liga de Baloncesto.