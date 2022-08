Desabastecimiento de agua en Ciénaga afecta al turismo y sus habitantes

La comunidad hace un llamado urgente a la Administración Municipal para que tome cartas en el asunto debido a que llevan una semana sin agua, de acuerdo a lo informado por Jairo Pacheco, personero Municipal de Ciénaga, Magdalena, la Concesión Operadores de la Sierra informó que la falta de suministro se debe a una avalancha de tierra que obstruyó el sistema de acueducto.

“Lastimosamente no están prestando un buen servicio, a través de un comunicado manifestaron que esto fue por la avalancha, pero no entendemos como existiendo un tanque de diez mil metros cúbicos para estas emergencias no se cuente con la activación de este plan de contingencia, no sabemos qué pasó con estos tanques”, afirmó el Personero Municipal.

El Personero añadió que convocaran una audiencia pública a la Concesión Operadores de la Sierra junto con la Administración Municipal para que le den las explicaciones a la comunidad.

Por su parte, gracias a la ayuda del Cuerpo de bomberos del municipio se ha logrado suministrar temporalmente con carro tanques a las familias cienagueras.