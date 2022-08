En firme fallo contra exalcaldes de Tunja por incumplir contrato de PTAR

La Contraloría General de la República dejó en firme fallo con responsabilidad fiscal por $2.127 millones contra exalcaldes de Tunja Arturo Montero (2008-2011) y Fernando Flórez (2012-2015) por incumplimiento de puesta en marcha del primer módulo de la Planta de Tratamiento de aguas Residuales de Tunja Etapas I y II, con inicio de contratación el 27 de mayo de 2009 y que tendía plazo de 180 días para dar comienzo a su operación.

Según el ente de control, al probar irregularidades en el contrato 226 de 2009 se presentaron 6 suspensiones, 9 prórrogas y 4 adiciones presupuestales, causando un detrimento patrimonial, sin embargo, el 21 de diciembre de 2015 se liquida el contrato con el fin de retomar el proyecto, donde se tuvo la obligación de realizar una adición presupuestal, ascendiendo el valor final de la PTAR a más de $3.767 millones.

Ante esta situación, el exalcalde Fernando Flores indicó: “El módulo 1 tuvo 3 contratistas: uno para el diseño, el de la obra civil y el que hizo los suministros eléctricos. Cuando recibimos ese módulo estaba en un 88% se pudo adelantar hasta un 95%, se hizo entrega de los elementos eléctricos, pero desafortunadamente sus diseños no eran concordantes con lo que se había construido - antes de la administración que presidí-, por esa razón los 4 años nos llevó a tener complicaciones con el contratista que suministró la parte eléctrica y que finalmente hubo que liquidar el contrato unilateralmente por parte nuestra, porque no se llegó a ningún acuerdo, de ahí se liquidó a favor del municipio una cifra superior a los $280 millones, y por esa misma razón no entiendo porque la Contraloría falla con responsabilidad nuestra por $286 millones habiendo liquidado a favor de la alcaldía aproximadamente la misma cifra”.

El fallo además cobija a los contratistas Aguas de Colombia y Water Treatment And Desalination, el interventor Euco Ltda, ahora Edgar Uribe y Cía SAS, el secretario de Desarrollo del municipio de Tunja, Jairo Ernesto Sierra Torres (2008-2011) y los secretarios de Contratación, Bienes y Suministros: José Fernando Camargo Beltrán (2012-2015) y Gustavo Ussa Álvarez (2008-2011).

Según el fallo del 26 de abril de 2022, proferido por la Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá, los exalcaldes tienen responsabilidad fiscal por $ 286.114.217.

Sin embargo, también en el caso del exalcalde Arturo Montejo, y los exsecretarios Jairo Ernesto Sierra Torres y Gustavo Ussa Álvarez, así como la empresa Euco Ltda, ahora Edgar Uribe y Cía SAS, se les adjudica la responsabilidad fiscal de $1.897.138.798.