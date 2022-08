Cierres viales entre Bucaramanga - Lebrija /

Desde las 7:00 a.m. de este jueves 10 de agosto iniciarán los cierres viales en la carretera Bucaramanga - Lebrija, justo frente la Estación de Servicio de Translebrija.

Los cierres parciales de 20 minutos se harán de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. dejando paso a un carril para los conductores que transitan por el sector. Luego, vendrá el cierre total que comprende ambos carriles en un horario de 9:40 a.m a 10:00 a.m. y de 2:40 p.m. a 3:00 p.m.

Los pasos restringidos obedecen a trabajos de izaje de vigas del puente La Angula y tomarán dos días, es decir jueves 10 y viernes 11 de agosto.