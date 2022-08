Había graves irregularidades: veeduría tras decisión sobre Canal del Dique

Tras el anuncio de la Agencia Nacional de Infraestructura de ceder al gobierno del presidente Gustavo Petro, la posibilidad de formalizar la APP Canal del Dique, comunidades y organizaciones recibieron de manera positiva esta decisión.

Por ejemplo para el abogado Héctor Pérez Fernández, fue un acierto dadas las condiciones en que se pretendía firmar el contrato, según él, desconociendo el llamado de los pueblos ubicados en el área de influencia.

“La empresa española Sacyr única proponente tenía varias investigaciones y multas por $21.8 millones de Euros, por la comisión nacional para los mercados y competencias de España por Cartelización, y envió la resolución a la junta consultiva de contratación pública para la prohibición de contratar con la administración; igualmente tiene un proceso fiscal por $23.000 millones de pesos en contraloría general, por la construcción del puente Hisgaura en Santander por sobrecostos y lo entregó en pésimas condiciones. No contaba con estudios de impacto ambiental ni licencia ambiental; no se realizaron consultas previas ni socialización al 70 por ciento de las comunidades. No hay absoluta claridad en el verdadero costo del proyecto, no se justificaba su valor de $3.3 Billones de pesos”, expresó Pérez Fernández.

Entre las dudas que tienen líderes de varios pueblos, también está el impacto del río en la época invernal y qué tanto podría dañar la pesca esta intervención.