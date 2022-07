Confusa muerte de tres jóvenes a manos de la Policía en Sucre /

Según la Policía, Carlos Alberto Ibáñez Mercado, de 26 años; Jesús David Díaz , de 20 años, y José Carlos Arévalo Contreras, de 21 , habrían asesinado al patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón en Sampués, en la tarde del pasado lunes 25 de julio.

Así lo informó el comandante de la Policía en Sucre , Coronel Carlos Andrés Correa, a los medios de comunicación.

Lea también:

“Unos sujetos en motocicleta accionan arma de fuego contra la humanidad del Policía , lo hieren, posteriormente fallece y en la reacción de los otros policiales logran herir a estos delincuentes los cuales son interceptados ya mal heridos y posteriormente también fallecen cuando eran trasladados a centro hospitalario”, expresó el oficial.

Sin embargo , este martes 26 de julio familiares de los tres jóvenes muertos en el operativo policial denuncian que se trata de un falso positivo de la Policía.

Es decir, que los tres jóvenes no eran integrantes de Clan del Golfo que adelanta un plan pistola contra la Policía, como aseguraron las autoridades.

Testimonios de vecinos , pobladores de Chochó, el principal corregimiento de Sincelejo, de donde eran los tres jóvenes muertos, respaldan las versiones de los familiares.

Estos aseguran que Jesús David Diaz y José Carlos Arévalo estaban haciendo maniobras en motocicleta (parándolas en una llanta) entre Sincelejo y el corregimiento Las Palmas y que salieron huyendo de la Policía creyendo que el despliegue de uniformados era contra ellos.

Cuenta Sindy Sierra, hermana de Jesús David Díaz, uno de los jóvenes muertos, que su hermano recibió un disparo en una pierna cuando huía de la Policía y que así lo llevó a su casa en la urbanización Villa Karen, del corregimiento Chochó, José Carlos Arévalo, hoy también occiso.

Sindy , según dijo a Caracol Radio, salió con su hermano y el amigo para trasladarlo a una clínica de Sincelejo, pero en el camino fueron interceptados por la Policía que adelantaba un plan candado en la zona.

“Había un reten y a ellos los hacen bajar de la moto y los tiran al suelo y a mí me empujan y me alejan de mi hermano, en ese momento dos policías me agarran de los brazos y me alejan un poquito más y a mi hermano lo empiezan a golpear, al otro muchacho(Carlos Arévalo) también lo golpean”, cuenta Sindy a Caracol Radio ..

Según la versión de Sindy a Carlos Ibáñez , vecino de ellos, la policía lo detiene porque se acercó a preguntar averiguando que ocurría.

“ en esos momentos los policías dijeron – usted también viene con ellos- le dijeron que se tirara al suelo y al momento también empezaron a golpearlo”, dijo Sindy.

Asegura que a su hermano herido los policías lo subieron a una camioneta arrastras “ como si fuera un animal”, expresa compungida.

Asegura que en estado de indefensión junto a los policías estaban su hermano Jesús David; José Arévalo, que los llevaba al hospital en su motocicleta y Carlos Ibáñez, “Y ahí ellos estaban bien, ellos estaban con vida”.

La noticia, según Sindy, de que su hermano estaba muerto les llegó sobre las ocho de la noche cuando le informaron a su madre de que los detenidos estaban en la clínica María Reina de Sincelejo.

“ Y cuando ella llega a María Reina no la dejan entrar , al rato le dicen que ellos fallecieron y no me explico porque ellos estaban con vida”, dice Sindy entre sollozos.

Rodolfo Contreras , tío de José Carlos Arévalo Contreras , otros de los jóvenes muertos, asegura que a su sobrino le dieron tres tiros, una en la frente y dos en el pecho.

“Lo mataron, lo torturaron porque tenia toda la boca reventada y moretones en el cuerpo” , asegura.

Contreras narra el desespero de la familia buscando a su sobrino tras ser informados de que había sido detenido por la Policía.

“ Nosotros venimos a ver donde estaba, que es lo legal, el CAI más cercano es el de (el barrio) La Gran Colombia , no estaba en La Gran Colombia, fuimos a la URI, que es donde normalmente se llevan a los detenidos, tampoco estaba en la URI , cuando llegamos al CAI de la Ford nos dice uno de los agentes : no se pongan a buscarlo en los CAI ni en ninguna otra parte busquen en los hospitales porque hay más de un herido”, contó.

Visitaron el hospital Universitario de Sincelejo, la clínica Santa María, y luego a la clínica María Reina donde fueron llevados los tres jóvenes por la Policía.

“La misma policía llevo a los tres cuerpos a la(clínica) María Reina, para auxiliarlos, ¡vaya a auxiliarlos si les dieron tiros de gracia¡”, expresó Contreras.

“a las 4:45 de la tarde el comandante Correa ya estaba dando el parte de victoria que habían dado de baja a tres miembros del Clan del Golfo , sin conocer de donde son estos pelaos”, reprocha Contreras.

“ yo quiero que la muerte de mi hijo no quede impune porque él era un niño inocente, él era un niño estudiante”, expresó a Caracol Radio Carmenza Monterroza , madre de Jesús David Diaz en las afueras de la Fiscalía en Sincelejo donde adelantaba, junto a Diomedes Díaz, padre de su hijo, diligencias legales.

Carlos Arévalo , padre de José Carlos Arévalo , dijo que esperan que, según le dijeron en la fiscalía , venga desde Bogotá una comisión de 7 investigadores especiales para adelantar las pesquisas investigación de la muerte de su hijo y los otros dos muchachos.

En el corregimiento Chochó, a escasos 15 minutos de Sincelejo, la comunidad ha rechazado la muerte de los tres jóvenes y dudan de la versión de la Policía.

Jefferson Ruiz, edil de la zona corregimental en Chochó, pide a las autoridades claridad sobre los hechos que dejan luto en tres familias de su pueblo.

“Queremos que se aclare por qué asesinaron a estos jóvenes. A ellos los asesinaron. Queremos que el señor coronel nos diga porqué si ellos estaban retenidos, los tenían sentados en el “pase de la muerte” (intersección de la vía oriental con la carretera que conecta Chochó con Sincelejo) después a los pocos minutos aparecen muertos en la clínica María Reina”, expresó.

El comando de la Policía Sucre , a través de un nuevo comunicado (el lunes había expedido uno dando cuenta del crimen del patrullero y la muerte de los presuntos asesinos) anunció que la Oficina de Control Disciplinario abrió una investigación interna“

“Se informa a la comunidad en general que, en aras de garantizar la transparencia en el procedimiento, se han aportado los elementos materiales probatorios a la Fiscalía General de la Nación y así mismo la Oficina de Control Disciplinario Interno, que aperturó una investigación preliminar”, se lee en un aparte del comunicado.