Corvivienda realizó nuevo sorteo del proyecto Ciudadela de La Paz

En las instalaciones del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital, Corvivienda, se realizó la jornada de sorteo de nomenclaturas del proyecto Ciudadela de la Paz, etapa 5; correspondiente a la manzana F, bloque F1 y F2, certificada por FINDETER.

Este sorteo de nomenclaturas contó con la participación de Vismaira Madrid Correa, personera delegada de derechos humanos; Angélica Marsal, funcionaria de la Secretaría del Interior; Blanca Vélez, funcionaria de la Defensoría del Pueblo, y los líderes beneficiarios de los grupos: K1, Sandra Porto; K2, Victoria Monterrosa, y K3, Alexander Mesa, quienes estuvieron de manera presencial y virtual garantizando la transparencia y control de la jornada.

“Fue una experiencia muy bonita, todo se hizo bajo la supervisión de los entes de control. Todo fue muy transparente y todos los beneficiarios quedaron muy a gusto con su elección”, afirmó, Sandra Porto, líder del grupo K1.

Durante la actividad, 193 hogares conocieron la nomenclatura de sus viviendas, de los cuales, 20 se priorizaron con asignación directa, por tener en su núcleo familiar personas en condición de discapacidad, con movilidad reducida o adultos mayores, y 173 se sortearon al no presentar ninguna condición especial. En total son 1.384 hogares los que conocen la nomenclatura de sus viviendas; esto de conformidad a lo establecido en la resolución No. 567 de 2018 y resolución No. 049 de 2021, por medio de las cuales se reglamenta la asignación de Subsidios de Vivienda de Interés Social del Distrito de Cartagena de Indias, se adaptan los procesos para postulación y adjudicación, y se establecen las modalidades de asignación del subsidio local.

“Esta jornada me pareció muy agradable, pude conocer a mis vecinos, saber sus inquietudes, atentos a todo, la verdad me encantó y estoy muy agradecida con Corvivienda”, dijo Victoria Monterrosa, líder del grupo K2.