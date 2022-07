En manos de Mincultura licitación de la plaza de mercado de Villa de Leyva

El secretario de Contratación de la Gobernación de Boyacá, Fernando Camargo aclaró en qué va el proceso de mejoramiento de la plaza de mercado de Villa de Leyva, proyecto que ha sido fuertemente criticado por veedurías y habitantes del municipio.

Foto: Caracol Radio. / Foto: Caracol Radio. (Foto: Caracol Radio.)

El funcionario confirmó que, “el proceso está en curso para seleccionar la oferta que sea más conveniente, más favorable para el departamento y para ese efecto se está desarrollando una licitación pública que está suspendida porque tuvimos una solicitud de algunas veedurías a través de las cuales nos manifestaron haber impugnado el permiso que había sido extendido por el Ministerio de Cultura”.

Aseguró que, “estamos a la espera de poder despejar las resultas de esa impugnación, ya hemos oficiado al Ministerio de Cultura para que por favor nos responda y poder definir la suerte de continuar o no con el proceso de selección que ya tiene un proponente”.

El secretario de Contratación de la Gobernación de Boyacá dijo que “hasta que no tengamos el pronunciamiento del Ministerio de Cultura respecto a los reparos técnicos que se han hecho no podremos adoptar la decisión de continuar o terminar ese proceso por $ 13.134.689.281,79, de los cuales $ 625.461.394,00 son para la interventoría”.

Claramente contrariado, por la oposición de algunas veedurías, el alcalde de Villa de Leyva, Josué Javier Castellanos dijo que no entiende la reacción de la comunidad frente a esta licitación.

“Este es un proyecto de varias administraciones estuvo en el gobierno de Camilo Igua, en la administración de Víctor Hugo Forero presentaron un proyecto y también nosotros. Construimos sobre lo construido, continuamos también con todos esos proyectos que había y decían pues vamos a apoyar el proyecto de la plaza del mercado y más aún con el tema de movilidad que hay en el municipio”.

“Una de las opciones que hay es habilitar una zona como parqueadero esa es una alternativa para los grandes eventos que hacemos en el municipio”, reitero.

Advirtió que, “le da tristeza a uno, ellos no entienden, lo que busca la plaza de mercado no es un sótano, por la inclinación que tiene el suelo se van a generar unos parqueaderos, pero la plaza de mercado continúa igual en la plancha. Lo que se va a hacer es una estructura removible que garantiza que se tengan baños, que tenga accesibilidad para personas con discapacidad y garantiza también que se tengan unos locales con las condiciones higiénicas sanitarias, hoy por ejemplo en la plaza no hay un lavaplatos para los toldos de comida no hay condiciones higiénicas aceptables, entonces yo no entiendo”.

Por su parte Diana Montejo, habitante de Villa de Leyva, advierte que, “desde el año pasado se abrió una licitación pública para el mejoramiento de la plaza de mercado de Villa de Leyva, pero sin el consentimiento del Ministerio de Cultura y todo lo que se haga en el centro histórico del municipio debe tener su aval”.

“El proyecto de la plaza de mercado ha violado las normas para Villa de Leyva, el Plan de Manejo del Centro Histórico, recuerda que, la plaza de mercado es a cielo abierto no es en sí una infraestructura, el mercado tradicional es el encuentro de saberes, una relación social que se da cada 8 y tampoco existe la necesidad de hacer semejante inversión en un espacio que solo se va a utilizar los sábados”, advierte Diana Montejo, habitante de Villa de Leyva.

Mientras se resuelven las objeciones de las veedurías de Villa de Leyva, la licitación para el mejoramiento de la plaza de mercado sigue suspendido hasta que se pronuncié el Ministerio de Cultura.