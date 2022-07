"No estamos para cuidar borrachos": Comandante Policía METUN, Fredy Pérez

El nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, Fredy Ferney Pérez Pérez manifestó que se está planteando modificación de horarios de cierre de establecimientos en la ciudad frente a los casos de violencia causados por el consumo de bebidas embriagantes.

“Objetivo acá es trabajar por la seguridad y convivencia que es lo que afecta ahorita no solamente a Tunja, sino Bogotá, a Medellín. Trabajaremos en esos problemas sociales que tenemos en los municipios de la metropolitana, sobre todo el consumo de licor, toda esta parte de violencia intrafamiliar que está muy marcado entre pareja por la ingesta de alcohol, entonces vamos articularnos con las autoridades políticas, acortarle un poco a los horarios de la rumba, porque que estos vayan hasta tarde generan un desgaste a nuestra policía. Hubo una actividad cultural a las 2 a.m., un domingo en un municipio y terminaron como a las 4 a.m., entonces no estamos para cuidar borrachos”, expresó Fredy Pérez.

El comandante Pérez, quien viene de Arauca, sostuvo que se plantea aumentar el número de auxiliares policiales para realizar vigilancia en las calles y así evitar hurtos al comercio, instituciones educativas o establecimientos nocturnos.

“Con comunicación vamos a trabajar en prevención con la gente, en lo digital, con los jóvenes, buscaremos espacios en los colegios de Tunja para que se eviten los robos al ser engañados”, aseguró el comandante.