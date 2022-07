Empresa Covin S.A terminó el desmonte del muro de contención de Atavanza

La constructora Covin S.A reportó que logró desmontar por completo el muro de contención que estaba generando una afectación en la urbanización Atavanza en Rodeo Alto de Medellín. Las labores tardaron varios días por la complejidad del terreno, en total se retiraron 6 paneles para un peso de 8 toneladas, ahora se trabaja en la remoción de dichos escombros.

“Se realizaron seis desmontes de paneles y el último panel por la inclinación y el ángulo que tenía hacia adentro, decidimos desmontarlo bajo la metodología de perforación e introducción de cemento expansivo, esto con el fin de proteger a nuestros compañeros trabajo y que el desmonte de la marea más segura posible”, explicó Daniel Pineda, Ingeniero de Covin S.A.

La empresa explicó que ahora comenzaron con la etapa dos de los trabajos y es remover la mayor cantidad de tierra del talud colapsado para poder hacer los estudios geológicos que permitan detallar los trabajos de mitigación en la urbanización que tiene afectada la comunidad de la zona.

De igual manera la constructora respondió a la alcaldía de Medellín que había indicado que la empresa no había entregado dichos estudios, a lo que aseveró que no se han podido hacer hasta que no se retire el deslizamiento de tierra.

Finalmente indicó que durante la semana anterior se acondicionó un carril única y exclusivamente para el paso de vehículos de emergencias y el recolector de basuras y quienes quieran entrar y salir del sector lo podrán hacer por la vía secundaria de Manzanillo.