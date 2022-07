Regresó Clobi

Fueron contratadas las 30 personas que trabajan en las estaciones de Clobi, lo que significa que hoy vuelve el préstamo de bicicletas y patinetas eléctricas en Bucaramanga.

El sistema de bicicletas públicas retoma sus servicios después de tres días de suspensión, dijo Emilcen Arenas, gerente de Metrolínea.

Le puede interesar:

"Nuevamente nuestro sistema de Bucaramanga estará disponibles para que los ciudadanos hagan uso de nuestras patinetas y bicicletas", agregó Arenas.

Clobi funciona de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. Los sábados de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. y los domingos de 8:00 a.m. al medio día.