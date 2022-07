JAC en Boyacá aplauden idea de Petro para contratarlas en vías terciarias

Las Juntas de Acción Comunal (JAC) de Boyacá recibieron con beneplácito el anuncio de Gustavo Petro sobre darles la oportunidad de contratar con las Juntas de Acción Comunal las obras de vías terciarias.

“Bienvenida toda iniciativa que fomente no solo el fortalecimiento comunal en el país, sino la optimización de los recursos públicos, la distribución equitativa y la garantía de que se cuidará la platica. Según nuestra experiencia, no hay mejor veeduría que la realizada por las JAC”, sostuvo en Caracol Radio Jaíl Corredor, representante de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Tunja.

Además le respondieron a quienes no les gustó la idea del presidente electo: “hay un sector o un gremio que no esta de acuerdo y que se fueron en contra del presidente Petro cuando habló al respecto, con que las JAC realicen ese tipo de contrataciones porque según ellos, las Juntas no tienen conocimiento técnico sobre como implementar vías o hacer las obras civiles, pero por lo general en estos convenios solidarios, son las juntas las que ponen la mano de obra no calificada, y los municipios y gobernaciones ponen la mano de obra calificada, y es un buen binomio que da excelentes resultados", sostuvo Corredor.

Destacaron que no seria la primera vez que se aplica este principio, y que de hecho, hay varias experiencias exitosas.

“Fue exitoso porque la platica rindió más, no todo se quedaba en las manos de lo9s contratistas, y pues las comunidades tambien tenían una apropiación con su obra, lo que fue muy positivo para los comunales”.

Lo que sí proponen las JAC es que la distribución de los recursos sea equitativa, y que se inste a los entes territoriales a avanzar en estas estrategias locales de desarrollo, empleo y crecimiento en infraestructura.