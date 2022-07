Viernes 8 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La gobernación del Quindío no adicionará ni cederá el contrato del programa de alimentación escolar como lo solicitó el operador la unión temporal. ‘Unidos Somos Más por Quindío al no contar con el músculo financiero para entregar los refrigerios y almuerzos a más de 20 mil estudiantes.

Según la gobernación van realizar un nuevo proceso de selección de contratista a través del mecanismo de selección de Bolsa Mercantil de Colombia, de mayor celeridad para este caso, a efectos de evitar traumatismos en la adecuada prestación del servicio, es decir que el lunes 11 d julio tampoco habrá PAE en las 54 instituciones educativas

Desde la secretaria de educación del departamento afirmaron además que la demora en los pagos de manipuladoras de alimentos del PAE, se debe al retraso en la entrega de las cuentas de cobro del operador

Liliana María Sánchez secretaria de educación explicó que “solo hemos pagado una factura por 812 millones de pesos, que obedece a marzo como mes en el que se inició el contrato. Ya radicaron la segunda cuenta -correspondiente con abril-, mientras que, para mayo y junio, los informes no han sido presentados a la secretaría”

Desde la dependencia aclaran que, durante el mes trabajado, el operador debe asumir de su bolsillo la entrega de los insumos alimenticios, la dotación, los productos de aseo y el cumplimiento a los proveedores, así como el salario de las manipuladoras –como empleadas contratadas por la empresa- y su seguridad social, pero no ha cumplido.

Como Johan Echeverry Gutiérrez de 21 años de edad, fue identificado el habitante en condición de calle asesinado en las últimas horas en la entrada al barrio Margarita Hormaza en el municipio de Circasia, la víctima tenía varias heridas con arma de fuego.

Comerciantes de la carrera 15 entre calles 11 a la 13 en pleno centro de Armenia donde están las floristerías, denuncian incremento y constantes robos en el sector y a cualquier hora del día, en video de cámaras de seguridad quedó en evidencia uno de los ladrones en el momento en el que se hurta un arreglo floral, piden intervención de las autoridades.

En el kilómetro 2 de la vía Armenia-Pueblo Tapao personal de la autoridad ambiental y la Policía de Carabineros del Quindío hallaron una boa constrictor que hace parte del tráfico ilegal de fauna.

Trabajadores de Red Salud contratados por la temporal Soluciones Efectivas denuncian retrasos en pago de salario y liquidación

En efecto la situación la dio a conocer Jorge Enrique Garzón del área de mantenimiento quien sostuvo que se quedó sin trabajo por falta de presupuesto de la entidad. A raíz del hecho le deben un mes de salario, la prima y la liquidación por lo que su preocupación es alta debido a que no hay respuestas y las obligaciones no paran. Aseguró que son seis los perjudicados sobre el tema en que los pagos son por más de 3 millones de pesos.

Al respecto el gerente de Red Salud Armenia, José Antonio Correa, reconoció que la crisis de la salud respecto a la iliquidez por pérdida de carteras tras la liquidación de EPS está generando la actual situación para algunas empresas de servicios temporales.

Advirtió que están realizando las gestiones para que brinden los pagos oportunos y añadió que de no ser por el apoyo de la alcaldía Red Salud estaría en una situación más crítica.

A propósito, hoy a partir de las 9 de la mañana los trabajadores harán un plantón en la sede de la temporal soluciones efectivas ubicada en el centro de la ciudad.

Directivas de la NUEVA EPS informaron que cuentan con 70% de cobertura de vacunación COVID-19

El vicepresidente de salud de la Nueva EPS, Alberto Guerrero, reconoció el trabajo que han establecido para alcanzar la cobertura proyectada en la aplicación de las respectivas dosis. Destacó que han establecido la labor en los diferentes municipios e incluso con centros comerciales para fortalecer el proceso con los afiliados de la EPS.

La alcaldía de Armenia continúa haciendo un llamado a los ciudadanos a acudir a los puntos de vacunación para controlar la propagación del COVID-19, que sigue en aumento las últimas semanas,

hoy hay disponibles 624 dosis del inmunológico en cinco puntos de vacunación Centro comercial AltaVista: 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Caseta comunal barrio Uribe, Auditorio Terminal de Transporte y Salón Social Ciudadela Chilacoa: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Además, red salud realizará jornada de vacunación extramural en la Plazoleta de La Quindianidad, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Nueva EPS reconoció que la liquidación de Medimás y Coomeva saturó los servicios de dispensarios de medicamentos

Frente a las quejas relacionadas con largas filas y las demoras en la entrega de medicamentos, El vicepresidente de salud de la Nueva EPS, Alberto Guerrero, indicó que la situación de liquidación respecto a Medimás y Coomeva dos de las más importantes generó un colapso en el servicio.

Aseguró que ya van estableciendo el plan de choque correspondiente para subsanar las dificultades y brindar una óptima atención.

En agosto entraría en funcionamiento la nueva clínica San Rafael en Armenia

Al norte de la ciudad en el sector del parque fundadores está ubicada la nueva clínica San Rafael que en articulación con la Nueva EPS brindarán diferentes servicios como urgencias, hospitalización, UCI entre otros que beneficiarán a 198 mil usuarios en el departamento.

La gerente de la IPS San Rafael, Carolina Pérez, sostuvo que están en proceso de habilitación esperando visita de secretaría de salud para que en los primeros días de agosto esté en funcionamiento. Fue clara que la idea es mejorar la atención de salud para que el 30% de los ciudadanos que se desplazan a Pereira reciban la atención en la capital quindiana.

El vicepresidente de salud de la Nueva EPS, Alberto Guerrero, reconoció el esfuerzo con el sector privado para materializar este importante proyecto fortaleciendo la atención de usuarios. Dijo que hay un nivel de atención primaria que está disperso en los diferentes municipios con atención de red pública e instituciones privadas y para las necesidades de salud de alta complejidad estaría la nueva clínica.

El Invías terminó la primera fase de pavimentación del tramo vial entre las glorietas Malibú y Tres Esquinas al sur de Armenia, el alcalde de la ciudad José Manuel Ríos confirmó que ya fue adjudicado el contrato por cerca de $4.000 millones para adecuar y mejorar la estructura de pavimento para el tramo vial sentido norte sur (que le corresponde a la Alcaldía), al Consorcio Malibú

Procuraduría inicia investigación por presuntas irregularidades en proyectos de paz

Son 24 actuaciones disciplinarias las que adelanta la Procuraduría, por presunto mal manejo de los recursos del Sistema General de Regalías.

El organismo de control, realiza la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares de funcionarios del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) – Paz, que habrían afectado el correcto uso de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en proyectos, por cerca de $ 250 mil millones,

Los municipios priorizados para el posconflicto (PDET) en Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca

EPS a la expectativa sobre la propuesta de eliminación por parte del Ministerio de Salud del gobierno entrante

Y es que precisamente sobre la propuesta de eliminar las EPS en el país cambiando el modelo de salud, el vicepresidente de salud de la Nueva EPS, Alberto Guerrero, dijo que están a la expectativa de ver cómo será implementada la misma para trabajar en conjunto. Fue claro que el sistema ha ido fortaleciéndose y establecerán el mejoramiento que deban hacer como sistema.

Resaltó que esperan en los acercamientos con el nuevo gobierno buscar un consenso frente al futuro del sistema de salud en el país.

Quindío se ubicó en el top 10 del Índice Departamental de Internacionalización según medición del ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el departamento fue séptimo en ese escalafón

El director de Industria y Comercio del departamento, Néstor Iván Páez Tovar, dijo que este es un resultado del Plan de Internacionalización del departamento de la mano con la Universidad del Quindío en temas como comercio exterior; marketing territorial -es decir inversión extranjera-, turismo MICE –eventos y convenciones- y experiencial.

19 mil firmas fueron radicadas ante la registraduría en proceso de revocatoria en contra del alcalde de Armenia, con el fin de que sean validadas por lo menos 8 mil que permitan continuar con el proceso.

El vocero del comité promotor, Diego Urrea, señaló que fueron cuatro meses de recolección a pesar de las acciones judiciales que suspendieron el proceso en dos oportunidades.

El alcalde de Armenia José Manuel Ríos se mostró tranquilo y respetuoso y dijo que sigue trabajando por la ciudad y cumplir con lo prometido en el plan de desarrollo, eso sí cuestionó que algunos voceros de la revocatoria hablen de la valorización cuando es un proceso heredado de otras administraciones.

Hoy viernes a las 8:00 a.m., en el auditorio de la institución universitaria Escuela de Administración y Mercadotecnia -a través del Facebook Live de la institución-, se realizará la Cátedra Abierta de Turismo enfocada en los retos del desarrollo turístico del Quindío hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

Quindiana quedó como primera princesa en el reinado nacional de la ganadería en Montería

Se trata de la joven Sara Victoria Castaño Ramos quien representó al departamento en este importante certamen a nivel nacional. Destacó que fueron varias actividades en las que participó como las muestras de danza, prácticas y ferias ganaderas lo que permitió destacarse por lo que fue elegida como primera princesa en el reinado como tal, también como reina al mejor rostro, virreina al mejor cabello, reina de los policías y reina más activa y saludable.

El tiplista quindiano Mateo Vargas que recientemente ganó en el festival Mono Núñez está presentando su nuevo trabajo como solista titulado “mi tiple confidente” espere entrevista en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

Todo listo en Armenia para el inicio de la Copa América Femenina de fútbol, el estadio centenario recibirá 12 partidos de este importante evento deportivo.

Mañana sábado habrá doblete en el denominado jardín de américa a las 4 de la tarde jugarán Uruguay Venezuela y a las 7 de la noche el clásico suramericano entre Brasil y Argentina

el dirigente deportivo, exintegrante del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol y alcalde cívico y deportivo de Armenia, Gustavo Moreno Jaramillo destacó la trascendencia del fútbol femenino hoy en el mundo y por eso este torneo es tan importante en su realización.

El dirigente agregó “en el estadio centenario de Armenia vamos a tener a una de las potenciales mundiales como es Brasil, y el 20 de julio tendremos en Armenia a la Selección Colombia Femenina enfrentando a Chile y además partidos de la parte final de la Copa entre ellos la disputa del tercer lugar que podría ser Colombia”

Moreno Jaramillo indicó que el aporte económico de la Copa América se ve reflejado en las 1000 personas que por partido trabajaran en el estadio Centenario, además del ingreso de 7000 millones de pesos solo en hospedaje sin contar, restaurantes y transporte para el departamento del Quindío.

500 Millones de pesos invirtieron en las adecuaciones del estadio Centenario de Armenia para la Copa América Femenina, en temas relacionados con la gramilla, iluminación, cámaras de seguridad, pantalla gigante y pintura