Rodolfo Hernández rechazó a congresista hijo y sobrino de extraditados

Ni los Frailes Dominicos sabían la hora en la que los visitaría el candidato Rodolfo Hernández, a la Basílica de nuestra señora de Chiquinquirá, para encomendarle los resultados de las elecciones presidenciales de Colombia a la virgen patrona de Colombia, jornada democrática que se cumplirá el proximo 19 de junio de 2022.

Hasta allí llegó el candidato por el movimiento de Gobernantes Anticorrupción, en compañía de su esposa y su mamá.

Fray Carlos Mario Alzate, rector de la Basílica de nuestra señora de Chiquinquirá, sostuvo que “en principio se nos dijo que se trataba de una visita totalmente íntima, privada, en la que el ingeniero simplemente quería adelantar un momento de reflexión espiritual junto a su familia, y así intentamos garantizarlo, hasta que se expandió la noticia de su visita”.

La noticia llegó a todo el pueblo, y hasta la entrada del templo llegó un grupo de jóvenes simpatizantes del candidato Gustavo Petro, quienes le reclamaron con carteles al candidato Hernandez, respeto por la virgen, a la que ha mentado en algunas conversaciones que se han vuelto mediáticas.

Esto dijo una de las mujeres que participo en la manifestación: “estábamos de forma pacifica frente a la iglesia, y fuimos abordados con gritos y groserías por quienes apoyan al candidato Hernández. Estábamos pacificas y sin interrumpir nada”.

La petición de los denominados “Petristas”, provocó un enfrentamiento a gritos, con el grupo de los simpatizantes del ingeniero Hernández, ciudadanos que terminaron enfrentados frente al tempo sagrado en plena plaza principal.

De otro lado, desde Boyacá, el ingeniero Rodolfo causo polémica en las redes sociales: una fotografía con el recién electo representante a la cámara por Boyacá Eduar Triana, del Centro Democrático, hijo y sobrino de esmeralderos condenados y extraditados a los Estados Unidos por narcotráfico (su padre Horacio Triana y su tío Pedro Nel Castillo ‘Pedro Orejas’), desató el rechazo del candidato Hernández, quien dijo desde su cuenta de Instagram: “Me contaron que este señor Eduar Triana, representante a la cámara, es hijo de un extraditado y quiero aclarar que jamás en mi vida lo había visto. Él se acercó a mí con una imagen de la Virgen de Chiquinquirá y de ninguna manera fue mi anfitrión en el municipio, si así lo dice es un mentiroso. NO ACEPTO SU APOYO!”.

La reacción de Hernández generó todos tipo de señalamientos por parte de los usuarios de las rede sociales, hasta convertirse en tendencia pro varias horas.

Por su parte el congresista boyacense y también ex alcalde de Maripí, Boyacá, habló sobre la situación que envuelve a sus familiares: “ninguna persona está exenta de vivir situaciones difíciles con su propia familia, además de que en Colombia no existen los delitos de sangre. Si en algún momento en medio del ejercicio de mis funciones en el congreso tengo que declararme como impedido por algo relacionado a mis familiares lo haré, pero en todo mi historial como funcionario público he sido ejemplar, destacado, y mi compromiso es cumplirle a la gente desde el congreso”.

Como si fuera poco, el senador Armando Benedetti, trinó en su cuenta de Twitter una foto en la que cuestionó el encuentro entre el candidato Hernández y el alcalde de Chiquinquirá, Wilmar Ancisar Triana. Al respecto el mandatario de los chiquinquireños respondió que se trató de una completa casualidad.

“Nos encontramos casualmente en el recinto de la Basílica, y mi equipo y yo saludamos al Candidato en un pasillo, en un recinto cerrado y privado, algo que no tiene nada que ver con proselitismo ni con incursión política, fue un acto de cordialidad y de pura casualidad”, sostuvo el alcalde.

Lo que sí llamó la atención de la visita del ingeniero Rodolfo Hernández a Chiquinquirá, es que hace exactamente 4 años, también estuvo rezándole a la virgen el presidente Iván Duque días antes a su elección presidencial.