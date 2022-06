Alcaldesa de Bogotá agradeció palabras de los candidatos sobre el metro

En horas de la mañana del martes 15 de junio, el candidato Gustavo Petro (en 6am de Caracol Radio) se refirió al metro de Bogotá y aseguró que lo que espera conocer los estudios de diseño si llega a ser presidente.

“El Gobierno nacional debe saber la cifra del metro porque lo va a cofinanciar por el 70%, entonces para saber canto cuesta debes tener los estudios de diseño y yo lo que estoy preguntando es donde están los estudios de diseño”.

También se refirió a la decisión de un juez de suspender el POT propuesto por la administración de Claudia López.

“Ha sido muy difícil cambiar el POT de Peñalosa que ya cumple dos décadas y que se hizo sin saber que era el cambio climático, la crisis climática, el equilibrio con la naturaleza, los vehículos eléctricos y las nuevas modalidades de la vivienda, etc. Estos temas no se pueden discutir y se mueve un interés ahí”.

Por su parte, el Candidato Rodolfo Hernández también se refirió al tema del metro de Bogotá y las obras en la ciudad y aseguró que estas seguirán adelante.

“De ser Presidente, no me opondré a que se ejecute el proyecto del Metro de Bogotá, como inicialmente se presentó. No trancaré las obras y cumpliré fielmente los compromisos y los acuerdos que tiene la nación con el metro”. Dijo el Candidato en su cuenta de Twitter.

Después de estos pronunciamientos, la Alcaldesa de Bogotá les escribió y respondió a través de su cuenta en Twitter a cada uno de los candidatos.

“Continuar y mejorar la infraestructura vial y social, avanzando y no retrocediendo, con total transparencia y justicia social es lo que requieren Bogotá y Colombia. Gracias, querido Gustavo por el compromiso. Los bogotanos irán libremente a las urnas este domingo. Suerte. Un abrazo”. Le respondió Claudia López a Gustavo Petro.

Así le respondió también a Rodolfo Hernández:

“Continuar y mejorar la infraestructura vial y social, avanzando y no retrocediendo, con total transparencia y justicia social es lo que requieren Bogotá y Colombia. Gracias, querido Rodolfo por el compromiso. Los bogotanos irán libremente a las urnas este domingo. Suerte. Un abrazo”.

Es de recordar que además del proyecto de la primera línea Metro de Bogotá que está en trabajo, también están las obras de la segunda línea del metro, el corredor calle 13 y el Regiotram de Occidente.