Mural de universidad Gran Colombia de Armenia, epicentro del arte

En efecto son 38 los estudiantes de arquitectura que durante tres meses se dedicaron a realizar un gran mural con mensajes de empoderamiento femenino, respeto por el otro con el fin de recuperar los espacios afectados por el abandono y convertirlos en epicentro del arte.

El rector Jorge Alberto Quintero, celebró el trabajo por el aporte a la zona ubicada sobre la carrera 15 en el que además rindieron homenaje a Yenny Karolain Nohava que era estudiante y que fue asesinada en el municipio de Circasia.

Por su parte la estudiante Maria Isabel Malverde explicó el contenido del mural basado en la problemática social sobre la dificultad que se presentaba en el sector. Afirmó que fueron varias temáticas como la pandemia y los hechos en contra de las mujeres con el fin de no normalizar la violencia.

Le puede interesar:25 jóvenes en Armenia realizaron un mural en rechazo a las masacres

También destacaron que proyectan más murales en diferentes sectores de la ciudad.