Cambio Radical sancionó a concejal de Bogotá por apoyar cupo de endeudamiento

De acuerdo con el partido Cambio Radical, el concejal César García perdió el derecho a voz y voto en el Concejo de Bogotá por incumplir la Ley de Bancadas, debido a que este partido había acordado ponerse al proyecto que busca ampliar el cupo de endeudamiento de la ciudad por 11.7 billones de pesos.

“Esta medida fue tomada luego de evidenciar el respaldo del Concejal Cesar García al proyecto de acuerdo de un nuevo cupo de endeudamiento presentado por el Gobierno Distrital. Recordemos que el día nueve (09) de mayo de 2022 en reunión de la Bancada de Concejo de Bogotá del Partido Cambio Radical se acordó oponerse a dicho proyecto” señaló a través de un comunicado la organización política.

Además, cabe resaltar que el concejal Carlos Carrillo denunció que este comunicado estaba siendo omitido por la corporación con el objetivo de que el García pudiera votar positivo.

“A mí me mintieron hace unos minutos cuando dijeron que no se había presentado nada. Es que el correo se entregó a las 7:48 y lo que no voy a permitir es que oculten información porque le conviene a la administración” manifestó Carrillo.

Entretanto, el concejal García tiene cinco (5) días hábiles para presentar un recurso de apelación.