Ya votó el candidato presidencial Rodolfo Hernández

En la mesa 1 del Colegio Santander, ubicada en Bucaramanga, votó el candidato presidencial Rodolfo Hernández.

El exalcalde de Bucaramanga, llegó en compañía de su hijo Luis Carlos Hernández, ejerció su derecho al voto y manifestó que después de llevar a su esposa Socorro Oliveros a votar al puesto de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, se dedicará a dormir.

"Me voy a dormir, me baño, desayuno y me acuesto a dormir. Ahorita voy a recoger a mi esposa que vota en la Unab y luego nos vamos a dormir, haremos lo mismo que hacemos siempre", dijo Hernández, tras mostrar su voto.

Rodolfo Hernández se quedará en Bucaramanga en compañía de su familia a esperar los resultados de las elecciones presidenciales y posteriormente cuando ya esté el 95% del conteo, dará una rueda de prensa.