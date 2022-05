Adultos mayores de Cartagena: este año sin un plato de comida del distrito

En Cartagena el PAE no solo ha sido uno de los mayores dolores de cabeza para esta administración distrital, hoy más de 100 mil estudiantes no cuentan con el suministro y lo peor es que el pasado 12 de mayo, fue declarada desierta la negociación por segunda vez. Pero de alimentación escolar no solo carece la capital bolivarense, los adultos mayores también están sin este servicio desde finales de 2021.

El año anterior prestó el servicio Miguel Quijano y Compañía S.A sociedad comisionista miembro de la Bolsa Mercantil, quien finalizó la ejecución del contrato 024- 2021 por $6.171 millones, a través de la Unión Temporal Distrito Nutricional. Ese negocio inicialmente se planteó por $4.937 millones y luego le hicieron un adicional mediante Otrosí por $1.234 millones con el objeto de “Contratar el suministro y distribución de paquete alimentarios de productos no perecederos con destino a los adultos mayores de los centros de vida y grupos organizados del Distrito de Cartagena”, hasta el 31 de diciembre de 2021.

Este año lo que ocurre es que el gobierno local ha sido negligente para adelantar el proceso contractual y apunta nuevamente a la figura de contrato de comisión, que se encuentra en proceso para ser adjudicado inicialmente por $3.062 millones

Son 30 centros de vida y 106 grupos organizados los que promedian unos 4.255 adultos mayores con edades superiores a los 60 años, y registran entre las principales comorbilidades hipertensión, diabetes, y cardiopatías.

"Es un proceso demasiado lento el que hemos tenido, y la justificación es transparencia y calidad y esto no puede justificarse valiéndose de esos conceptos. Hay adultos mayores en la ciudad que ese es su único alimento del día", expresó Diana Pereira

Pero el Concejo de Cartagena también está denunciando que se contrató a un grupo de mujeres para preparar las comidas, pero que nunca llegaron los alimentos. sobre ese particular se refirió el concejal del partido Verde Sergio Mendoza, quien además anunció un control político en el periodo de sesiones ordinarias, para revisar por qué se hizo un gasto en el talento humano sin tener certeza de que pudieran adquirirse los víveres.

“Hasta el momento no se les está garantizando la alimentación; fueron contratadas durante un periodo de tiempo las cuales no realizaron ninguna función, y ese es un tema que incluso fiscal y disciplinariamente debe tener unas responsabilidades", aseguró el concejal del Partido Verde, Sergio Mendoza.

Caracol Radio dialogó con Miguel Ángel Correa, secretario de participación, quien admitió que no hay ningún plan B, sino que los adultos mayores tienen que acudir a colectas y actividades para al menos, mitigar la problemática. "Muchas alternativas que están haciendo en medio de las carencias que hay, la gente hace la vaca, las directoras de los centros de vida gestionan, llevan panes, hacen rifas. Algunos hacen coladas, hacen una merienda", expresó Miguel Ángel Correa.

El borrador del convenio cursa trámite en la Unidad Asesora de Contratación que maneja el gobierno local, a la espera de convocatoria para una nueva rueda de negocios, en la que se llegue a un acuerdo, entre el distrito y quien asumirá la responsabilidad jurídica actuando como comisionista. Mientras tanto los fogones están apagados y los platos de varias cocinas en estos centros de vida, siguen llenos de todo, menos de alimentos.