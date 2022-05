Millonario robo en un apartamento en el barrio El Recreo de Montería

El apartamento había quedado solo desde el jueves 19 de mayo, ya que sus ocupantes se encontraban por fuera de la ciudad.

Al llegar el domingo 22 de mayo, sobre el mediodía, notaron que el cuarto principal se encontraba desordenado, faltando la caja fuerte que se encontraba dentro de un closet, pegada a la pared, la cual fue sacada a la fuerza.

Uno de los afectados, Mario Daniel Giraldo Manzur, mencionó a las autoridades que al inmueble solo tenía acceso la empleada doméstica, quien era la encargada de alimentar al gato.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) constató que no se encontró ninguna puerta o ventana violentada para lograr el ingreso a la residencia.

Otro indicio que permite inferir a las autoridades que los ladrones no ingresaron por la fuerza, es que el edificio cuenta con un vigilante particular las 24 horas y cámaras de seguridad, en las que no se observaron signos de violencia.

El caso ocurrió en un apartamento del edificio Piedra del Sol, en el barrio El Recreo de Montería. Los delincuentes se habrían hurtado una caja fuerte que contenía 20 millones de pesos en efectivo y joyas por un valor aproximado de 200 millones de pesos.

Las autoridades trabajan para determinar la presencia de sospechosos que pudieron participar en el millonario robo.