Por infecciones respiratorias en Bogotá, ocupación UCI para niños es de 96%

De acuerdo con la página de la Secretaría de Salud, Salud Data, de las 215 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) pediátricas públicas y privadas que hay en Bogotá, 197 están ocupadas al parecer por el aumento de infecciones respiratorias.

Frente a esta situación, Dionne Cruz, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, hace un llamado para afrontar este pico que, a pesar de ser habitual en esta época del año, prende las alarmas.

“Hasta abril de 2022, se notificaron 2 '104.538 de consultas externas y de urgencias por infecciones respiratorias agudas, incremento significativo frente al mismo periodo de 2021, cuando se presentaron 1.327.644 casos” manifestó la presidenta.

Además, Cruz hizo énfasis en las recomendaciones para evitar llegar a estas unidades de cuidados intensivos con los menores.

“Estar muy atentos a los signos de alarma, cuando nuestros niños y niñas no reciben comida, no están tomando agua, vomitan todo lo que ingieren, presentan una fiebre que no cede, tienen dolor de cabeza intenso o convulsiones, es momento de acudir al servicio de urgencias de nuestras ciudades y municipios” alertó Dionne Cruz.

De acuerdo con el Distrito, el uso de tapabocas, el lavado de manos e incluso el aislamiento son fundamentales no solo para prevenir el COVID en los niños, sino también otro tipo de virus debido a que la ciudad tiene el 96% de ocupación UCI pediátrica .