Cierre de La Línea genera sobrecostos y retrasos en el transporte

Jorge Ignacio García González, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores, dijo en Caracol Radio que el cierre de la vía a La Línea los tiene seriamente perjudicados porque los viajes se hacen muy extensos y se retrasan los cronogramas de trabajo.

Puso como ejemplo que los conductores pasan muchas horas sin comida mientras permanecen en los trancones en la ruta alterna Bogotá - Manizales - Buenaventura, debido a que esta tiene muchas curvas y en algunas de ellas no caben dos vehículos articulados; especialmente en el tramo Fresno - Padua - Mesones - Delgaditas, donde hay un gran número de camiones represados.

Explicó que al dar la vuelta por Manizales en una topografía montañosa se consume más combustible y el tiempo de viaje aumenta considerablemente, por lo que un tractocamión genera sobrecostos de 800.000 a 900.000 pesos; mientas que un camión tipo turbo se gasta cerca de 500.000 pesos más.

Indicó que apenas el 2 por ciento de las empresas a las que les llevan la carga les reconocen algo de esos costos adicionales, pero que la mayoría no lo hacen, por lo cual algunos transportadores se están planteando no sacar sus vehículos hasta que no se se restablezca el paso por La Línea.

