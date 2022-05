Padres de familia rechazan que casos de bullying sean escondidos

Ante lo sucedido en el colegio Granadino, donde un menor de edad quedó gravemente herido tras un caso denominado como de bullying, los padres de familia de la comunidad educativa, han rechazado que, como señalan, hayan querido silenciar la situación y que se haya hecho pública a través de denuncias por medios de comunicación.

“Casos de bullying donde desafortunadamente se quedan en silencio y los tapan con un apellido, con cuentas bancarias o con posiciones sociales, en este caso estamos hablando de un niño de entre 12 y 14 años fue agredido por otro niño. Lo delicado del tema es que pretenden que esto no salga a la luz pública y no entiendo por qué silenciamos esas cosas sabiendo que el día de mañana podría ser uno de nuestros hijos”, dijo a Caracol Radio un padre de familia.

Señaló que es necesario no callar este tipo de hechos que, al final, terminan volviéndose habituales, y no tienen un seguimiento o el apoyo que tanto la víctima, como los agresores y sus demás compañeros necesitan.

“En Manizales creen que eso no es habitual que suceda y por favor, que esto no quede en silencio, que no pase lo que pasa aquí y en todo el país y en todas partes, que todo lo tapan con un apellido o porque tenemos poder económico. Todos somos iguales y es una vida, además, es un niño. Hoy fue ese niño, mañana puede ser el mío o el de cualquier ciudadano de Manizales”.

