Edificio Blas de Lezo II: cinco años de dolor e impunidad /

Un 27 de abril de 2017 la muerte de 21 obreros, se convirtió en el símbolo de una tragedia que aún no sana sus heridas en Cartagena.

Bajo escombros y hierros retorcidos de una construcción que sería el edificio Portales de Blas de Lezo II, quedaron los sueños de decenas de propietarios, y su vez, se apagaron las vidas inocentes de muchas personas, que coincidieron con un hecho que a lo mejor, no les tocaba.

Fueron 22 heridos que sí tuvieron la suerte de contar la historia, pero que hoy, siguen siendo revictimizados por la lentitud de una justicia que declaró al distrito (obligado a ejercer el control urbano), también como víctima. Aquí nada ha pasado, no hay pago a propietarios, no hay pago por los fallecidos, no hay pago por los daños colaterales y lo que es peor, nadie ha sido condenado.

Este miércoles habrá una velatón a las 5 pm en lo que hoy es el lote del edificio, pero al margen de los actos simbólicos y de una fecha conmemorativa, decenas de personas seguirán clamando por justicia.