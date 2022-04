Plan contra la explotación y trata de personas estaría listo para mayo

La entidad nacional brindó una capacitación sobre la ruta metodológica que debe tener en cuenta el ente territorial para construir el plan de acción donde quedarán planteadas las estrategias y acciones tendientes a disminuir los delitos de trata y explotación de personas en la ciudad.

El plan de acción de Cartagena quedará listo a más a tardar a inicios del mes de mayo.

“Sabemos que es un flagelo que se presenta mucho en nuestra ciudad, esta construcción va a determinar unas acciones contundentes y específicas para abordar estos delitos, y sobre todo unas estrategias de prevención, de abordaje, protección, con un enfoque de derechos humanos, teniendo en cuenta el tema étnico, de género, de orientación sexual y todos los enfoques que debemos tener en cuenta para este plan de acción”, indicó la secretaria de Interior Paola Pianeta Arango.

Durante el encuentro, la secretaria hizo un enérgico llamado a la Fiscalía General de la Nación para que cumpla con su participación en el comité, ya que en reiteradas ocasiones ha faltado a las reuniones, lo cual, incluso, ha retrasado el cumplimiento del plan de acción de 2021.

“Hacemos un llamado reiterado a la Fiscalía General de la Nación por la no presencia y no asistencia en este tipo de comités, de hecho, presentamos incumplimiento del plan de acción 2021 por la falta de los informes trimestrales de la Fiscalía. Si no podemos contar en este espacio con una entidad que es la que se encarga del seguimiento a casos de la judicialización, la condena, entonces es bastante limitado lo que podemos hacer en los casos de las diferentes personas desaparecidas”, resaltó.

Pianeta Arango se refirió específicamente a los casos de las jóvenes Alexandrith Sarmiento y Jazmín Olivares, en los cuales el Distrito ha estado al frente, pero se requiere más información de parte del órgano de investigación.

“La Fiscalía es la entidad que se encarga del seguimiento a casos, de la judicialización y condena, ya tenemos un año desde la desaparición de Alexndrith Sarmiento y no tenemos ningún tipo de información sobre cómo va esa investigación y en donde se encuentra. Tenemos el caso de Jazmín Olivares, que ya está en conocimiento de la policía, el Gaula está haciendo todas las investigaciones necesarias para dar con su paradero en conjunto con a secretaría del interior y la familia de la joven, es algo de extrema urgencia en estos momentos tener toda la articulación necesaria y las acciones contundentes para poder rescatarla, estamos haciendo lo posible por encontrarla”.