Colegio 14 de Febrero afectado por las inundaciones tras aguacero

El aguacero que cayó en Cartagena generó inundaciones en la institución educativa 14 de Febrero del barrio El Pozón, en el suroriente de esta capital. Padres de familia tuvieron que salir corriendo desde sus casas al plantel para buscar a sus hijos, teniendo en cuenta que el agua anegó todos los salones y les llegaba hasta la cintura.

"El colegio se inundó completamente, los niños estaban en el agua, incluso algunos tuvieron que subirse a los escritorios porque el nivel era alto. Los trabajadores se quedaron hasta altas horas de la noche para poder sacar el agua hacia un registro y así evacuarla" aseguró Mabel Escandón, líder comunal del sector 14 de febrero.

"Tengo una niña de cinco años en el colegio. Me llamaron para que la viniera a buscar porque los salones estaban inundados, cuando llegué la encontré montada en la mesa donde escribe y así estaban seis niños más. Esta situación se repite cada vez que cae un fuerte aguacero", sostuvo Deyis Acevedo, madre de familia.

Los habitantes del sector 14 de Febrero denunciaron que las inundaciones se presentan porque el colegio no tiene un desagüe. "Esta zona no cuenta con calles en buen estado, el plantel sufre porque el agua no tiene por donde evacuar y las autoridades no dan la cara", expresó Escandón.

Los padres de familia exigieron la presencia del alcalde William Dau y de la secretaria de Educación, Olga Acosta, para buscar una pronta solución y evitar la suspensión de las clases por nuevos aguaceros.