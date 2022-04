Inversionistas de 30 firmas extranjeras recorrieron el Canal del Dique

La Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez, y el equipo técnico de la ANI, en cabeza de su Presidente, Manuel Felipe Gutiérrez, encabezaron un recorrido a lo largo de los 115,5 km del Canal del Dique, que logró convocar a más de 30 inversionistas internacionales y 20 empresarios nacionales, entre ellos, de la banca nacional, con experiencia en infraestructura e ingeniería, e interesados en participar en la licitación.

A lo largo del recorrido, los altos funcionarios dieron a conocer, en detalle, las obras que buscan rescatar la navegabilidad del río Magdalena y la protección de los sistemas ecológicos que están en riesgo, además de escuchar las necesidades y urgencias de las comunidades.

“Esta es una obra que va a cambiar totalmente las posibilidades de vida de casi 1.500.000 personas, que son las que viven en todos estos municipios ribereños. Vamos a recuperar el río Magdalena y su navegabilidad, gracias al impacto ambiental. Sin dejar de lado lo más importante: lo social. Este Canal del Dique va a transformar la vida de las comunidades, generando empleos y dinamizando el turismo", manifestó la Vicepresidente y Canciller.

Así mismo, envió un mensaje a los habitantes de la zona. "Cuando estén terminadas las obras, los queremos ver a ellos como emprendedores, con sus negocios de turismo y con veleros a uno y otro lado del canal. Todo eso es posible con trabajo. ¡Soñamos con un Canal del Dique generando esperanza, oportunidades, inversiones y empleos!".

Por su parte, el Presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, indicó que “esta visita era de suma importancia porque, además de conocer las obras, se quería explicar a los posibles interesados el impacto positivo que este proyecto tendrá en los pescadores, en las comunidades, pues es ambientalmente sostenible, porque ayudará a mitigar el impacto por las probables inundaciones al tener un control del ingreso de caudales".

El recorrido por el Canal del Dique partió de la Base Naval, pasó por la Bahía de Cartagena y se adentró en el brazo navegable del río Magdalena, pasando por Pasacaballos, Puerto Badel, Matunilla y los Caños de Lequerica, hasta llegar a Calamar. En total fueron 115,5 km de trayecto.

Entre los asistentes estuvieron representantes de firmas como: China Harbour Engineering Company-Chec, Mufg Bank, Posco Group, CCCC Shanghai Dredging, World Bank –International Finance Corporation (IFC), Credit Agricole, I Squared Capital, HSBC, U.S. Department of Commerce, Moffat & Nichol, EECOM, OHL, Sacyr, IDB, Macquarie Capital USA, Blue Like and Orange, Construcciones El Cóndor, LasamericasHG, entre otros.

Se espera que luego del recorrido, los terceros interesados puedan seguir avanzando en la consolidación de sus propuestas, tras la publicación de los pliegos definitivos, el pasado 25 de marzo de 2022, y que marcó la apertura oficial de la licitación pública del Canal del Dique.

Precisamente, los inversionistas ya pueden consultar los detalles del proceso en el portal del Estado SECOP I (https://bit.ly/37Wjjqx). Esta publicación se dio luego de las aprobaciones emitidas por entidades del orden nacional como el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación.

Esta publicación de los pliegos definitivos se dio luego de protocolizar 16 procesos de consulta previa con comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto. La última con la comunidad de Bocacerrada. Esto garantizó a las comunidades la socialización directa del proyecto.

Precisamente, a través del Comité Técnico de Seguimiento, en el que participan diferentes entidades y agremiaciones como la Cámara de Comercio de Cartagena (a través de su Secretaría Técnica), la Gobernación de Bolívar, Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, Consejo Gremial de Bolívar, Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Cartagena y Bolívar, Invest in Cartagena, Fenalco, Camacol Bolívar, Acopi Bolívar, ANDI, Grupo Ecopetrol, Sociedad Portuaria de Cartagena, Contecar, Puerto Bahía, Aguas de Cartagena (Acuacar), Novus Civitas, entre otros, han dado su respaldo a esta iniciativa.

El proyecto tiene previsto un valor de inversiones (Capex + Opex) cercano a los 3.25, billones de pesos; distribuidos en $2.34 billones de Capex y $0.91 de Opex (Cifras en pesos constantes de diciembre del año 2021).

La iniciativa plantea obras que garanticen tanto la navegabilidad por el canal como mitigar esos impactos negativos por probables inundaciones, al igual que restaurar los sistemas degradados a lo largo de la hidrovía.