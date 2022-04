"Se les baja el azúcar y se desmayan": estudiantes sin PAE en Malambo

Caracol Radio llegó hasta el municipio de Malambo, donde profesores, padres, y estudiantes han denunciado que los colegios no están recibiendo el Programa de Alimentación Escolar (PAE) desde hace un mes, lo que estaría provocando hasta desmayos en alumnos de escasos recursos que van sin sus comidas completas.

La comunidad denuncia que se trata de un panorama preocupante el que están atravesando las instituciones públicas de Malambo, debido a esta situación, de la que asegura, no tienen respuestas claras por parte de la administración municipal.

En la visita al Colegio Juan Domínguez Romero y a la Institución Educativa Simón Bolívar, advierten los alumnos, que no están recibiendo sus meriendas y almuerzos hace más de un mes y hasta el día de hoy, no saben la explicación del por qué este programa no está llegando a los colegios.

Robinson Bolaño, es profesor del colegio Juan Domínguez Romero, en Caracolí y manifestó la preocupación que tienen porque más de 800 alumnos se están viendo afectados por la falta del PAE.

"El panorama está grave porque hay 13 instituciones públicas donde no se está desarrollando este programa. Se suspendió sin haber una comunicación directa con la institución y los padres de familia están preguntando qué ha pasado."

A su turno Karol Meza, estudiante y personera de este colegio dijo que para los estudiantes de jornada única es muy duro cumplir con todo el horario.

"Los niños vienen sin desayuno ya que cuentan con la merienda que aquí se les brinda. Se les baja el azúcar, se les baja la tensión y se desmayan", y agregó que deben priorizar los estudios o almorzar en sus viviendas.

En el caso de la Institución Educativa Simón Bolívar y allí también encontramos casos de estudiantes que se han desmayado por no poder desayunar en los colegios, así lo explicó Jhon Mancilla, padre de familia.

"Llegan a la casa y me dicen que no han desayunado porque no les dan el PAE en el colegio"

El llamado que hacen estos padres, profesores y alumnos es que las autoridades competentes resuelvan la situación que cada vez se agudiza en esta población atlanticense.

Caracol Radio ha intentado tener contacto con la secretaría de Educación del municipio, pero no ha sido posible. Entre tanto, la Asociación de Educadores del Atlántico (DEA) denunció que no les dan razón del alcalde Rumenigge Monsalve en su despacho y actualmente se encuentra encargado Elvis Manuel Pozuelo, quien funge como secretario General de la Alcadía.