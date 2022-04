En Boyacá Francia Márquez afirmó ser víctima de comentarios racistas

Desde la ciudad de Tunja, en el barrio Antonia Santos la candidata vicepresidencial por el Pacto Histórico, Francia Márquez manifestó que en medio de su recorrido por Boyacá fue víctima de comentarios insultantes recibidos a través de una llamada a los que señaló: “vamos a erradicar el racismo estructural”.

“Como mujer negra estar parada aquí no es tarea fácil… hace un rato mientras estaba almorzando me entró una llamada y la contesté y cuando pregunté quién habla, me dijeron con quién hablo, le dije a quién necesita, y saben qué me respondieron: a King kong. Eso a mí no me quita la fuerza, eso a mí no me desanima, por su puesto eso duele, eso lastima, eso hiere, porque el racismo mata”, expresó Francia Márquez

La candidata en su gira por el departamento resaltó la labor de los campesinos y el impulso de su economía mediante la industrialización de los alimentos, “queremos que Boyacá sea tierra de gente que aporta a la soberanía alimentaria de los colombianos/as, eso implica infraestructura ciencia e investigación, eso significa la industrialización de los productos que se pierden en este territorio”, dijo.

Márquez sostuvo que, por medio de créditos, acompañamiento con sistemas de riego y la recuperación de las semillas tradicionales y nativas se desarrollará el campo boyacense, “que Boyacá pueda recuperar sus semillas de papa, de maíz y soya que tenían y se perdieron”, afirmó.

Francia Márquez señaló que de ser elegida no permitirá el desarrollo del fraking en el país y se sentará a dialogar con los mineros artesanales para que en conjunto se pueda realizar la transición de economía extractivita a economía sustentable.