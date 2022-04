Agarrón en redes sociales entre Pachón y Amaya por campaña presidencial

En las últimas horas se registró un enfrentamiento, en redes sociales, entre los dirigentes políticos boyacenses César Pachón y Carlos Andrés Amaya, con respecto a las campañas presidenciales del Pacto Histórico y del Centro Esperanza.

Pachón a través de su cuenta en twitter dijo: "Después de lo que vimos estos días. No cuenten conmigo para abrazar a los fajardos, amayas y robledos cuándo quieran sumarse al cambio desesperados. Bienvenidas las bases verdes, pero no sus dirigentes tramposos".

A estos señalamientos el ex gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, respondió: "Tranquilo, César; no esperamos su 'perdón social'... entendemos que no cumplimos con los 'altísimos' estándares que exige".

Agrega Amaya en su cuenta de Twitter: "Ojalá recapacite en los que, con arrogancia, creen que son los únicos que pueden ganarle al uribismo, y no hacen otra cosa que atacar y alejar al centro".