Denuncian a los 19 concejales de Pereira por elección de Contralora

El pasado tres de marzo, el Concejo Municipal de Pereira eligió a Jenny Constanza Osorio como la nueva contralora Municipal, esto, después de una votación en la que la abogada obtuvo 13 de los 19 votos posibles para la terna de candidatos en la que también estaban Óscar Vasco Gil y Perches Giraldo Campuzano.

Sin embargo, un grupo de líderes universitarios ha encontrado varias presuntas irregularidades en la elección que, según indica Felipe Cardona Mayo, uno de los denunciantes, violan varios artículos de la Constitución Política, como la renuncia, el mismo día, de la elección de uno de los candidatos y por ende, su ausencia en la entrevista pública, requisitos indispensables para garantizar un correcto proceso de elección.

"Pero el secretario de la corporación dio una carta que envió en la mañana el doctor Óscar Javier Vasco Gil, que era uno de los tres candidatos, donde dice que tiene un vínculo laboral que lo obliga legalmente a quedarse en el puesto y que por tanto no le asiste interés alguno en ser elegido Contralor Municipal de Pereira, pero señalando también que no quería que su hoja de vida fuera retirada para no dilatar el proceso. Además surge la inhabilidad para el candidato porque este tenía dos contratos con la Gobernación de Risaralda desde el mes de enero. También al desistir y al no presentarse a la entrevista pública se presenta otra irregularidad", detalló.

Cardona manifestó además, que los 19 concejales pereiranos tenían conocimiento de que no se estaban cumpliendo los requisitos para la elección y que aun así, decidieron continuar con el proceso y realizar la votación, por lo que junto a tres personas más, interpusieron denuncias formales ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación.

"Se les advirtió varias veces, el actual presidente del Concejo y el expresidente le dijeron a la plenaria que no se cumplían los requisitos y por eso cometieron un delito todos los concejales sólo por votar, ese delito se llama prevaricato por acción ya que emitieron una resolución con conocimiento de causa contrario a la ley. Radicamos una denuncia disciplinaria ante la Procuraduría y otra penal ante la Fiscalía además de una nulidad electoral ante el Tribunal Contencioso Administrativo", manifestó.

Por el momento, los denunciantes continúan a la espera de un pronunciamiento por parte del Concejo Municipal de Pereira y una respuesta a sus denuncias para saber si se declarará la nulidad y se debe convocar a una nueva elección de Contraloría Municipal.