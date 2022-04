Dejan en libertad a los presuntos agresores de hinchas de América en Bogotá

La Fiscalía dejó en libertad a los cuatro presuntos responsables de atacar con cuchillo y patadas a dos hinchas del América que se encontraban en cercanías al Centro Comercial Plaza de las Américas, en la localidad de Kennedy de Bogotá.

De acuerdo con el ente investigador, se encontraron fallas en el proceso de identificación de los acusados.

“La Fiscalía decide no hacer audiencia y otorgar libertad a los capturados con fundamento en que las lesiones se dictaminaron con 12 días para una de las víctimas y en el caso de la otra persona lesionada está pendiente un examen médico que no permitió su práctica. Además, en la denuncia ellos no identificaron a sus agresores” manifestó la entidad.

Asimismo, el ente investigador manifestó que no se encontró ningún arma corto punzante en poder de los capturados y tampoco los elementos presuntamente hurtados.

Por último, la fiscal del caso señaló que el hecho podría tratarse de una riña, sin embargo, mientras se esclarecen los hechos, los implicados quedaron vinculados a la investigación.