Investigan presunto abuso en consultorio odontológico en Soledad, Atlántico

Caracol Radio conoció el caso de un presunto abuso sexual que se habría registrado en un consultorio odontológico de un barrio del municipio de Soledad, Atlántico.

De acuerdo con la madre de la supuesta víctima, quien es una adolescente de 15 años, la menor habría llegado a este consultorio a realizarse un tratamiento en los brackets.

“La niña me pidió $10 mil para arreglarse un brackets que se le había caído. Ella fue a arreglárselo, fue con dos primas, pero el odontólogo (presunto abusador) no dejó entrar a las primas, y la niña le preguntó al señor que cuánto le cobraba por ponerle el brackets ya que él anteriormente ya le había colocado el tratamiento. Entonces el señor no le dijo nada y la hizo ingresar. Ella se acostó en la camilla y cuando él empezó a arreglarle el brackets, comenzó a tocarla y empezó a decirle que si ella trabajaba, que si no trabaja él la iba a poner bonita, que le iba a regalar todo lo que ella quisiera, pero que no le dijera a nadie”, contó la madre de la menor.

Luego de eso, explicó la mujer, su hija se quedó “inmóvil”, le dio “miedo” y no pasó nada más porque llegó otro paciente.

Tras registrarse el presunto hecho, la adolescente se dirigió a su casa y le contó a sus padres.

“Fuimos hasta allá y el Esmad de la Policía lo sacó y se lo llevó, pero como a la media hora lo dejaron libre”, agregó.

La mujer señaló que desde que ocurrió el supuesto episodio, la menor es atendida en una clínica de Soledad.

“Nosotras estamos acá en el hospital desde el lunes y no nos han resuelto nada, esto es para que a uno lo atiendan rápido, pero me hace falta un papel para entregárselo a la Fiscalía para que pueda poner la denuncia, pero no me han querido entregar el papel. La trabajadora social me los estaba haciendo ayer (martes), pero como se le hizo tarde para irse, me dijo que los terminaba hoy (miércoles) y es la hora y no ha llegado”, explicó la mujer, quien agregó que también están a la espera de que funcionarios del ICBF lleguen a la clínica para continuar con el procedimiento,

¿Otro hecho relacionado?

Este medio hizo un recorrido por el barrio donde queda el consultorio odontológico y los moradores indicaron que este no sería el único presunto caso en el que este supuesto odontólogo estaría relacionado con un abuso.

Fue así como en el recorrido una mujer señaló que cuando tenía ocho años, al parecer, este mismo supuesto odontólogo le hacía invitaciones a su centro odontológico.

“Cuando yo era niña yo vivía por ahí cerca y él (presunto abusador) me decía que cuándo lo iba a visitar a la casa y yo le decía que no porque me daba miedo y él me contestaba que no me iba a hacer nada. Cuando yo pasaba que venía del colegio, él siempre me llamaba y me volvía a preguntar que cuando lo iba a visitar, hasta que un día me dijo que me iba a dar almuerzo y helado, pero yo nunca acepté”, contó la mujer.

Caracol Radio conoció que, a pesar de que el hombre fue dejado en libertad, sigue vinculado a la investigación del presunto abuso contra la adolescente de 15 años.