3 días sin energía en Marulanda, Caldas, por afectaciones de las lluvias

El municipio de Marulanda en Caldas, por tres días se mantuvo sin el servicio de energía eléctrica, esto por causa de afectaciones generaras por las lluvias, desde la empresa CHEC, trabajan para realizar la reconexión durante el sábado 9 de abril.

“El clima, no tanto la lluvia sino la nubosidad no nos permite visualizar cómo quedó el trabajo de las líneas porque son unos vuelos demasiadamente largos, tenemos las estructuras montadas, tenemos los cables en la estructura y necesitamos hacer una apertura de arcos para poder normalizar el servicio y necesitamos luz día para poder revisar que todo esté bien y no vayamos a cometer de pronto algún accidente o algo peor de lo que ha ocurrido hasta el momento”, explicó Jorge Alberto Gutiérrez, ingeniero de redes de la CHEC.

Indicó además que retoman labores desde las 6:00 a.m., con el propósito de restablecer el sistema en un 100%, para lo que trabajan con alrededor de 20 personas en sitio, para lo que coordinan materiales que deben llevar hasta el sitio, lo que se ha dificultado por la magnitud de la emergencia.

