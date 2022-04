"Me tiene que matar el clan Aguilar para poder callarme" Ferley Sierra

Duras palabras utilizó el diputado Ferley Sierra tras el anuncio del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, de emprender acciones legales en su contra por "persecuciones contra mi humanidad, mi familia y mi equipo de gobierno".

"Aquí van a encontrar un santandereano que no se les va a ir para atrás ni porque pase lo que pase. Y a mí me tienen es que matar, sagradamente me tienen que matar ese clan criminal de los Aguilar para callarme, es lo único que pueden hacer", dijo Sierra.

Por su parte y en un comunicado, el gobernador Aguilar manifestó que "convirtió su dignidad pública en circo ambulante para desnaturalizar el debate público, el control político".



Recientemente, la Procuraduría Regional también anunció la apertura de investigación en contra del diputado santandereano por su visita a las oficinas de pasaportes el pasado 9 de febrero, en donde exigió respuestas a las quejas y demoras en la expedición de citas y documentos.