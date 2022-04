Mujeres grabaron videos porno al frente de niños en Antioquia

La grabación se hizo en una lujosa finca llamada La Isla, está ubicada en una vereda conocida como el Morro, cerca a la zona Urbana de El Peñol. Aunque es una propiedad privada, las 11 mujeres estaban como locación en una terraza con vista a la represa y a otras 15 casas. Con indignación, los vecinos le contaron a Caracol Radio que a la producción del contenido asistieron otras personas y durante horas se tuvieron que aguantar las escenas, que incluso fueron presenciadas por niños y adultos mayores. La rumba sin control, según ellos, se extendió hasta la madrugada y no es la primera vez que ocurre.

Indignado, uno de los propietarios dijo que "iniciaron estos actos sexuales por decirlo así en esta finca, presenciando eso con una niña que tenemos acá de 3 añitos fue algo muy difícil", mientras que otra vecina aseguró que “esto ha sido denunciado practicamente por toda la vereda. Tenemos un derecho de petición de más de 120 personas interpuesto ante la secretaría de gobierno, comisaría de policía e inspector”.

Luego de tanto insistir con la queja en la policía y la alcaldía, las autoridades impusieron una orden de comparendo y fue sellada por 6 días, pero el 26 de marzo, día de la reapertura, empezó de nuevo el desorden y en medio de una visita, la policía descubrió que uno de los propietarios tenía un arma sin salvoconducto, fue capturado y de nuevo se ordenó el cierre temporal por 10 días más. Es decir, el sellamiento termina este martes 5 de abril a las 12 de la noche.

Para evitar sanciones drásticas y esquivar horarios y demás, Caracol Radio conoció que los dueños fueron muy astutos y cambiaron la razón comercial del establecimiento. Pese a que hay quejas y derechos de petición, no hay nada que por ahora se pueda hacer, por dos razones. La primera: la policía dice que ellos no procedieron en este caso puntual porque no hubo flagrancia, entonces se hubiese constituido como una violación al principio del código. Para ellos no hay certeza de la fecha de la grabación del vídeo.

También se conoció un video en el que una de las mujeres dice que volverán a alquilar la propiedad y le hace una invitación al público para que hagan lo mismo, otra de las implicadas reconoce la autoría del video y dice que la prensa no dice lo que es "ustedes saben que los medios exageran".

La alcaldía compartió una declaración en la que, pese a las pruebas que tiene Caracol Radio, dice que no sabe con precisión si el video que hoy es viral en plataformas para adultos se grabó en esta finca y que tampoco tienen denuncias por explotación de mujeres o menores. Al respecto se refiere Anngy Uribe, Secretaria General y de Gobierno de El Peñol “no tenemos en este momento ninguna certeza de que las imágenes que están rodando en este momento en medios de comunicación correspondan a fincas de nuestro municipio, así como también damos la tranquilidad de que no contamos en este momento con ninguna denuncia que hable sobre presencia de menores en estas actividades turísticas que se vienen desarrollando en las fincas de nuestro municipio".

Un equipo periodístico realizó un operativo de la policía durante la noche y la madrugada, en 3 veredas. Los agentes llegaron a una finca donde había 35 personas y todas apagaron la música que estaba permitida hasta la 1 de la mañana, pero en otra propiedad el dueño no quiso abrir y el volumen estaba muy alto. Pero, al ser una propiedad privada, la policía queda maniatada.

Caracol Radio conoció que para escapar de todos los problemas que ha traído la polémica grabación porno, la finca se encuentra en venta en plataformas digitales. Conclusión de la historia ¿Quién responde? ¿Quién sanciona?