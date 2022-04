"Que Dios los perdone" Madre de joven transgénero asesinado en el Bagre

Rafael Ricardo Zapata Viloria de 21 años o Shelony Viloria como decidió identificarse fue asesinado con arma de fuego en el Bagre, Antioquia. Con Dolor, su madre relató que ella se encontraba trabajando y recibió una llamada a las 3:20 p.m en la que le confirmaban la muerte de su hijo.

En medio del dolor, relató que el año pasado sacó a su hijo del municipio por amenazas "el salió porque él me comentaba eso, que por seguridad. Yo cogí y lo saqué de allá para protegerlo".

Este martes a las 9:00 a.m. se cumplirá el sepelio de su hijo. La madre de Shelony dijo que, por encima de todas las circunstancias, siempre lo reconoció y lo defendió, a pesar de la estigmatización y los ataques homofóbicos que aún existen en el país "arrebatarme, quitarme a mi hijo, créame, me dieron duro, es una pérdida muy dura. Yo nunca pensé que me iba a pasar esto en la vida. Yo tengo dos hijos, él era el mayor, a pesar de su condición yo lo acepte, fui la mamá que siempre lo aceptó, ante todo luchaba con el a diario para que me lo quitaran así. esto ha sido muy doloroso para mí".

Y le envió un mensaje a los responsables del asesinato "a esas personas que Dios los perdone y que se haga justicia divina por lo que hicieron con mi hijo. Yo solo voy a tratar de orar y rezar y pedirle mucho a Dios qué les de perdón a esas personas que me hicieron esto".

El alcalde del municipio de El Bagre, Fáber Trespalacios le confirmó a Caracol Radio que ya fue identificado el grupo delincuencial que cometió el crimen " ayer tuve una reunión importante con el Ejército Nacional, las cosas van por buen camino, ya tenemos indicios de qué grupo fue el que cometió el crimen, lo rechazamos como administración y lo repudiamos Las investigaciones siguen".

Mientras tanto en Medellín ya son 6 crímenes contra la población LGBTIQ+.