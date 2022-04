Servicio Geológico pide actualizar rutas de evacuación de la zona del Ruiz

El Servicio Geológico Colombiano hizo un llamado a los gobernadores y alcaldes del área de influencia del Volcán Nevado del Ruiz para que tengan listas las rutas de evacuación ante cualquier cambio que presente la estructura.

Según la directora técnica, Martha Calvache, al Ruiz se le hace un monitoreo constante desde hace 35 años, pero se ha notado que ha aumentado su actividad con la emisión de ceniza, constantes sismos y el fracturamiento de roca dentro del edificio volcánico.

“Se viene recordando con las administraciones municipales sobre los cambios que se deben incorporar en los planes por los niveles de actividad del volcán, ese es un trabajo que se ha venido haciendo para que todo quede claro”, dijo Calvache.

Además, sostuvo que, el volcán se mantiene en alerta amarilla, pero se requiere que se tengan los planes de contingencia y rutas de evacuación ante cualquier novedad pueda presentar.

“Lo primero que se debe definir es cuando se debe evacuar y cuando no, porque es tan grave que yo no sepa donde evacuar, como que crea que voy a evacuar cuando no se debe hacer, entonces es muy importante que se conozca con claridad”, sostuvo.

En el Tolima una de las grandes preocupaciones es que en los municipios que están más cerca del Ruiz se encuentran con grandes problemas en sus vías a causa del invierno.

“Estamos hablando que estamos en abril, según el IDEAM va a llover mucho, puede ser que los caminos y las carreteras tengan unos efectos negativos, nosotros no sabemos cuando se van a utilizar los planes, por eso deben ser a corto, mediano y largo plazo”, puntualizó Martha Calvache.