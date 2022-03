Ojo, no caiga en fraudes: Negocio de cuidado detrás de fotomultas en Bogotá

Las cámaras salvavidas en Bogotá ya llevan varios años funcionando, pero ciudadanos han reportado algunos problemas con relación a la resolución de la Corte Constitucional. Tras la llegada de estos elementos de seguridad vial para intentar reducir los accidentes, hay un tema legal que no ha dejado que se aprovechen al 100%, pues la cámara solamente capta la placa del vehículo, pero no a quien va manejando. Es decir, el propietario no necesariamente es la persona que va al volante y cometió la infracción de tránsito.

Tras la resolución de la Corte Constitucional (C-038, de febrero de 2020), este organismo de control estableció que la responsabilidad es individual y los fotocomparendos deben ir a la persona que iba manejando al momento de cometer la infracción. Ante esto, los ciudadanos han tenido la opción de impugnar y apelar las fotomultas, teniendo en cuenta que serían inconstitucionales.

Al momento de realizar el proceso, en los alrededores de la Secretaría de Distrital de Movilidad en Bogotá, son decenas las personas que se dedican -en oficio de abogados- a apelar estas infracciones y así poder evitarlas.

Caracol Radio asistió a este lugar para conocer de primera mano cómo funciona este proceso, teniendo en cuenta que los precios pueden variar, así como la seguridad del proceso. Aunque hay empresas ya formalizadas allí, también se encuentran personas que, por un precio menor, impugnan estas fotomultas. Sin embargo, existe el riesgo de que haya estafas, pues al momento de pagarle a estas personas, podrían no seguir el proceso. Las organizaciones ya formadas sí entregan facturas y acompañan a las personas durante el proceso.

"Las de velocidad son las más económicas, pero las de pasarse semáforo en rojo, SOAT, y demás, son más caras. El proceso sale un poco más caro. Acá usted va a encontrar personas que le cobren 50 mil pesos, incluso hasta 30 mil, pero fácilmente lo pueden estafar, o decir que sí enviaron el documento y siguieron el proceso, pero no fue así y usted pierde su plata y termina pagando la multa, por eso no se debe hacer con cualquier persona", dijo Daniel*, dueño de una de estas empresas del lugar, quien prefirió no dar su nombre real.

Adicional a esto, los valores varían desde 50 mil pesos hasta 120 mil, teniendo en cuenta que entre menor es el precio, más riesgo hay de ser estafado. También es importante tener en cuenta que hay multas que son más costosas, por lo que también sube el valor del servicio.

'Tranqi' es una de las organizaciones que ha estado alertando a los usuarios de sus fotomultas. Sin embargo, en ocasiones se ha generado por medio de datos que aún se desconoce cómo se suministraron. Por medio de WhatsApp, 'Tranqi' contacta a las personas con nombre y número de placa para ofrecer el servicio de impugnar las fotomultas, con un precio de este servicio. Un tema fundamental, que ha generado rechazo en algunos usuarios, es la obtención de estos datos previos, con los que ya se conoce la cédula, nombre y placa del vehículo que tiene la multa.

Al consultar anónimamente a esta empresa con la obtención de los datos, 'Tranqi' respondió: "Tu número fue obtenido de bases de datos públicas de la Secretaría Distrital de Movilidad con la única finalidad de notificarte sobre la fotomulta y brindarte asesoría para apelarla. Si no deseas recibir más notificación de parte nuestras, podemos eliminarte de nuestras bases de datos".

Tras esto, la Secretaría de Movilidad de Bogotá le respondió a Caracol Radio que: "De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. La SDM (Secretaría Distrital de Movilidad) trata los datos de sus ciudadanos de manera confidencial y reservada, evitando compartir estos datos sensibles con terceros o con fines comerciales. Por lo anterior es preciso, hacer la respectiva denuncia ante los organismos que lo regulan, para que se llegue al medio por el cual se obtuvo esa información".

Finalmente, usted debe tener muy en cuenta que debe estar bien asesorado o confiado de la persona a la que le entrega el proceso de su fotomulta, para que no tenga dolores de cabeza después. También, debe estar pendiente de las organizaciones que lo contactan por sus propios medios, pues pueden estar utilizando sus datos personales sin su autorización, algo que puede ser demandable.